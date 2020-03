Digitalisierung gegen sinkende Spenderzahlen

Deutscher Spendenrat e.V. veröffentlicht die neueste “Bilanz des Helfens”. Zahl der Spenderinnen und Spender in Deutschland erstmals unter 20 Millionen. GRÜN entwickelt neue Digitalprodukte gegen diesen Trend.

Aachen, 05.03.2020. 5,1 Milliarden Euro wurden in Deutschland im Kalenderjahr 2019 laut der jetzt veröffentlichten Bilanz des Deutschen Spendenrat e.V. gespendet -etwas weniger als im Vorjahr, jedoch weiterhin auf einem ähnlichen Niveau. 2019 verzeichnete der Spendenrat jedoch auch einen absoluten Minusrekord: Die Anzahl der Spender sank auf ein historisches Tief von 19,5 Millionen.

Die Aachener GRÜN Software AG will als marktführendes Unternehmen darauf reagieren und entwickelt neue digitale Tools zur Gewinnung und Bindung von Spendern. Softwarelösungen der GRÜN Gruppe stehen bereits heute für mehr als 1 Milliarde Euro an gesammelten Mitteln von gemeinnützigen Organisationen in Deutschland. Dr. Oliver Grün, Vorstand und CEO der GRÜN Software AG sieht dabei in der Digitalisierung eine Chance zur Optimierung der Fundraising-Prozesse, um dem aktuellen Trend entgegenzuwirken. “Mit unseren Softwarelösungen und unserer Fundraising-Beratung gewinnen unsere Kunden gegen den Trend immer mehr Spender”, sagt Grün und ergänzt, “derzeit arbeiten wir an vollkommen neuen, innovativen Digitalprodukten, um für unsere Kunden den Anteil an Neuspendern in der Bevölkerung zu erhöhen.”

Die GRÜN Software AG bietet marktführende Lösungen zu Spendenverwaltung, digitale Spendentools und Fundraising-Beratung für Non Profit Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist ein engagiertes Mitglied im Deutschen Fundraising-Verband.

Die Unternehmensgruppe GRÜN Software AG ( www.gruen.net) aus Aachen ist mit rund 150 Mitarbeitern Anbieter von Branchensoftware. GRÜN entwickelt marktführende Business-Standardlösungen für Nischen, insbesondere für die Zielgruppen Mitgliedsorganisationen Spendenorganisationen, Bildungsanbieter, Zeitwirtschaft und das Handwerk. Durch ergänzende Agenturleistungen ist die GRÜN Gruppe darüber hinaus ganzheitlicher Strategiepartner bei der Digitalisierung ihrer Mittelstandskunden und übertrifft das Lösungsportfolio klassischer Softwareunternehmen deutlich. Weiterhin werden über die GRÜN Business Services Outsourcing-Dienstleistungen wie Datenverwaltungen oder Rechenzentrumsleistungen angeboten. Seit über 30 Jahren betreut die GRÜN Gruppe im Stammsitz in Aachen sowie in den Niederlassungen in Berlin, Bremen, Wien und Bratislava europaweit Kunden.

