Digitalisierung von Vermögenswerten: Tokenomics One – Die All In One Plattform

Die digitale Revolution – Tokenisierung: Wir möchten Ihnen einen Einblick in das Thema Tokenisierung geben und erklären, was es damit auf sich hat.

Tokenisierung ist ein Prozess, bei dem reale Vermögenswerte, wie zum Beispiel Kunstwerke, Immobilien oder Aktien, in digitale Tokens umgewandelt werden. Diese Tokens können dann über eine Blockchain-Plattform gehandelt werden, ähnlich wie Kryptowährungen. Im Gegensatz zu Kryptowährungen repräsentieren Token jedoch einen echten Wert und sind durch den Vermögenswert gedeckt, den sie repräsentieren. Dies bietet zahlreiche Vorteile, insbesondere in Bezug auf die Liquidität und den Zugang zu Investitionen. Durch die Tokenisierung von Vermögenswerten können Investoren Bruchteile von Vermögenswerten kaufen, die sonst für sie unerschwinglich wären. Daher bieten sich spannende Möglichkeiten in Bereichen der Start Up Finanzierung oder auch der Re-Finanzierung von Unternehmen.

Neue Möglichkeiten der Liquiditätsbeschaffung für Unternehmen entstehen durch die Ausgabe von Tokens an Qualifizierte Investoren.

Daher bietet Ihnen Tokenomics One – Die All In One Plattform zur Tokenisierung Ihrer Vermögenswerten alle Werkzeuge die Sie zur Realisierung Ihrer Digitalisierung benötigen.

Tokenisierung kennt keine Grenzen, wir auch nicht. Daher ist es grundsätzlich möglich alle Vermögenswerte zu tokenisieren / digitalisieren.

