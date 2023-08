Digitalisierungsstrategie-Workshop: Neues Format

Digitalstrategie-Workshop: Entwicklung einer Digital-Strategie in zwei Tagen mit dem DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR

In einer Ära fortschreitender technologischer Entwicklungen und disruptiver Veränderungen am Markt ist die Entwicklung einer soliden Digitalisierungsstrategie für Unternehmen unerlässlich. Vor diesem Hintergrund bietet pörtner consulting einen umfassenden Digitalisierungsstrategie-Workshop an, der Unternehmen aller Größenordnungen dabei unterstützt, die richtigen Weichen für eine erfolgreiche digitale Transformation zu stellen.

Der Workshop erstreckt sich über zwei Tage und beinhaltet eine strukturierte Agenda, die sich auf die zentralen Aspekte der Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie konzentriert. Die Teilnehmer werden dazu ermutigt, eine umfassende Betrachtung ihrer individuellen Unternehmensbedürfnisse vorzunehmen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Der Digitalisierungs-Workshop wird mit Unterstützung des Digitalstrategietools DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR umgesetzt.

Der Workshop bietet eine ausgewogene Agenda, die auf die folgenden Schwerpunkte abzielt:

– Verstehen der digitalen Landschaft: Analyse der aktuellen digitalen Trends und deren Bedeutung für Unternehmen.

– Identifikation von Chancen und Risiken: Betrachtung der individuellen Unternehmensstruktur und Herausarbeitung von Chancen sowie potenziellen Risiken.

– Strategieentwicklung: Entwicklung einer maßgeschneiderten Digitalisierungsstrategie unter Berücksichtigung der Unternehmensziele.

– Technologieintegration: Einblick in relevante Technologien und deren mögliche Anwendung in der Unternehmensstrategie.

– Umsetzung und Nachverfolgung: Erarbeitung eines Aktionsplans und Überwachung des Fortschritts der Implementierung.

Die Vorteile des Digitalstrategie-Workshops:

– Breites Verständnis: Die Teilnehmer erhalten ein umfassendes Verständnis der digitalen Transformation und deren Implikationen.

– Expertenwissen: Die Referenten des Workshops bringen umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Digitalisierungsstrategien mit.

– Praktische Umsetzung: Die Teilnehmer werden dazu befähigt, die erworbenen Erkenntnisse direkt in ihre Unternehmensstrategie einzubringen.

– Netzwerkmöglichkeiten: Der Workshop bietet eine Plattform zum Austausch von Ideen und Erfahrungen zwischen Branchenkollegen.

Der „Digitalisierungsstrategie-Workshop“ richtet sich an Unternehmen, die sich mit den Herausforderungen der digitalen Transformation auseinandersetzen möchten. Der Workshop ermöglicht eine fundierte Auseinandersetzung mit diesen Themen und die Erarbeitung von Lösungen, die den individuellen Unternehmensbedürfnissen gerecht werden. Der Digitalisierungsstrategie-Workshop kann als Online-Workshop oder auch als Vor-Ort-Workshop angeboten werden.

pörtner consulting ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen für die digitale Transformation von Unternehmen. Mit dem DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR bietet pörtner consulting eine wegweisende Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, die Herausforderungen der digitalen Ära erfolgreich zu meistern und in einer digitalisierten Welt zu skalieren. Mit einem engagierten Team von Digital-Experten und einer bewährten Erfolgsbilanz hat sich pörtner consulting als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen aus verschiedenen Branchen etabliert.

Mit dem Digitalisierungsstrategie-Workshop bietet pörtner consulting Unternehmen ein neues individuelles Workshop-Format an für die Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie.

Weitere Informationen finden Sie auch auf:

https://www.digital-business-navigator.com

https://digital-business-navigator.com/news/digitalstrategie-vorlagen-und-digitalstrategie-baukasten

https://www.poertner-consulting.de/digitalisierungsbaukasten/

pörtner consulting / Digitalisierungsstrategieworkshop

Andreas Pörtner

Im Bruch 31

56414 Hundsangen

064355480251

064355480257



https://www.poertner-consulting.de/digitalisierungsstrategie-workshop/

pörtner consulting

Andreas Pörtner

Im Bruch 31

56414 Hundsangen

064355480251



http://www.poertner-consulting.de

