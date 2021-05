Martin Schulz und Maik Breilmann von der EXPO-IP GmbH

DiMarEx – Neues und Spannendes aus der Welt Digitaler Events und Online Marketing

Das Tempo der Digitalisierung in Unternehmen ist atemberaubend. Innerhalb von nur 12 Monaten haben sich Digitale Events als fester Bestandteil unseres Lebens etabliert. Ebenso sind die damit einhergehenden neuen Tools Bestandteil unseres Alltags geworden. Gerade weil sich die Welt der Online-Kommunikation und Online Marketing aktuell so schnell dreht, bieten wir allen Interessierten nun wöchentlich auf der DiMarEx Livestreams und Infos satt – direkt von den Machern.

Immer donnerstags live auf der virtuellen Bühne von DiMarEx. Der Beginn der Auftaktveranstaltung ist am 06.05.2021 um 16:00 Uhr. Anschließend ab 16:40 Uhr beginnt der offene Austausch und die Diskussionsrunde für alle, die neue Kontakte knüpfen möchten.

Den Auftakt erleben Sie mit Martin Schulz und Maik Breilmann von der EXPO-IP GmbH

Seien Sie dabei und registrieren Sie sich noch heute unter: dimarex.de.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

