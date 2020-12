DiMitEx | virtuelle Kongress-Messe für Digitalisierung im Mittelstand

EXPO-IP-Technologie für den Mittelstand

Die Digitalisierung des Mittelstands ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland von besonderem Interesse. Am 22.02.2021 findet die DiMitEx statt, die als virtuelle Kongress-Messe speziell für den Mittelstand über Digitalthemen informiert. Marktführende Businesspartner stellen Besuchern in wertvollen Fachvorträgen ihr Know-how zu aktuellen Themen wie Business Solutions (ERP, Collaborationtools, DMS, CRM) Home-Office, Digitalisierte Produktion, (I)IoT in Produktion und Handel, BigData (AI, KI, Analytics) oder Prozessdigitalisierung zur Verfügung. Aber auch Themen, wie Datenaustausch, IT-Security (CyberSecurity, Mobile Device Management, Compliance-Anforderungen, Verschlüsselung/Maskierung) Managed Services und andere werden im Rahmen der Veranstaltung behandelt.

Die digitale Ausstellung bietet neben vielen Infomaterialien, die selbstverständlich auch zum Download bereitstehen, die Möglichkeit mit den Firmen ins Gespräch zu kommen. Ab 2021 unterstützt die DiMitEx insbesondere junge Unternehmen. Im Rahmen der Start-up-Challenge präsentiert die Messe kleine Unternehmen mit neuen, spannenden und innovativen Ideen sowie Lösungen für Digitalisierungsvorhaben.

Wer einen Partner für sein Digitalisierungs-Projekt sucht, wird auf der DiMitEx fündig. Der ITP Verlag als Veranstalter setzt für die Durchführung des Events das System der EXPO-IP GmbH ein, um den Teilnehmern ein bestmögliches Erlebnis zu garantieren.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

