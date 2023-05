Distinguished Gentleman’s Ride by Les Apaches de francfort

Am 21. Mai 2023 – RIDE FÜR DIE GESUNDHEIT VON MÄNNERN in und um Frankfurt am Main

Der Distinguished Gentleman’s Ride vereint seit 2012 Motorradfahrer aus aller Welt, die im klassischen und im Vintage-Stil als Demonstrationsfahrt auf Ihren Motorrädern Stadttouren abfahren, um Geldmittel und Aufmerksamkeit für die Prostatakrebsforschung und die psychische Gesundheit von Männern zu sammeln. Der DGR wurde in Sydney, Australien von Mark Hawwa gegründet. Der erste Ride wurde durch ein Foto von Don Draper aus der Serie Mad Men inspiriert, der mit seinem besten Anzug auf einem klassischen Motorrad sitzend gefahren ist. Mark dachte sich, dass eine Motoradfahrt eine gute Möglichkeit wäre, dass häufig negative Klischee von Männern auf Motorrädern zu bekämpfen und dabei auch Nischenmotorrad-Gruppen zu verbinden. Daraus entwickelte sich recht schnell zudem die Einstellung, auch etwas Gutes für Männer zu tun und sich sozial zu engagieren. Was als kleine Idee 2012 entstand wuchs in den Jahren auf gigantische und nicht geahnte Dimensionen an. Waren es im ersten offiziellen Jahr noch 3000 Teilnehmer in 64 Städten wurde 2022 ein neuer Rekord gebrochen. In mehr als 100 Ländern und insgesamt 804 Städten fuhren sage und schreibe mehr als 94000 Biker/Innen auf Ihren Cafe-Racer und Oldstyle-Bikes in Ihren Anzügen mit Fliege und Krawatte als Demo durch die Stadt. Les Apaches de Francfort erhielt in den darauffolgenden Jahren das exklusive Recht, den DGR in Frankfurt umzusetzen und auszuführen. So waren im vergangenen Jahr allein in der Mainmetropole durch Les Apaches organisiert mehr als 300 Motorräder unterwegs. Auf Ihnen stylische Frauen und grandios angezogene Gentlemen auf Ihren wunderbaren Maschinen. Insgesamt wurden 13.000 Euro gespendet. Und nun in diesem Jahr erwarten wir mehr als 300 Bikes. Die Route durch die Stadt ist bereits organisiert und der Countdown läuft.

Bisherige Spende weitaus mehr als 80.000 Euro, …

„Les Apaches de Francfort“ steht seit mehr als 8 Jahren für einen Lifestyle zwischen 1890-1970. Es ist eine Verbindung Interessierter an Classic Bikes, Heritage, Burlesque und Arts & Rock´n´Roll und bildet eine starke Community für Frau, Mann, Jung und Alt. Fashion & Lifestyle-Tipps, Art-Ausstellungen online und live, Bikertreffen, Musik, Events für Kids und Erwachsene und vieles mehr wird als Gemeinschaft über viele Jahre gemeinsam zelebriert. Mittlerweile gehören der Community mehr als 3.300 Social-Media hungrige Follower an. Allein die eingeschworene Motorradgemeinschaft hat mehr als 450 aktive Fahrer/Innen. Hauptbestandteil ist und bleibt aber die Vernetzung untereinander und jenes, sich gegenseitiges helfen. Ein Phänomen, funktioniert die Community doch ganz ohne rechtliche Plattform wie ein Verein oder ein Unternehmen. Die Gemeinschaft der Apachen funktioniert komplett ohne kommerzielle Interessen und setzt sich über jede Szenezugehörigkeit hinweg. An sich ist jeder willkommen, der gerne neue Menschen kennenlernt und/ oder sich regelmäßig mit seinen Freunden treffen möchte und den benannten Live-Style Hintergrund ein wenig in sich trägt oder, wer das erste Mal dabei ist, wird davon infiziert! Hinter Les Apaches stehen Bora Inci, der Gründer, sowie Helmut „Helle“ Sommer, Peter Müller, Oli Vogt und Andreas „Ludi“ Ludwig.

