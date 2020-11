Distributor Schukat bietet Live-Zugriff über BOM-Lösung

Effizientere Zusammenarbeit und schnellere Bestellabwicklung

Monheim, November 2020 – Schukat electronic erweitert seine Dienstleistungen und bietet bestehenden und neuen Kunden seit 1. Oktober 2020 einen noch schnelleren digitalen Zugriff auf seine Preis- und Bestandsinformationen in Echtzeit. Dafür arbeitet der Distributor ab sofort mit den BOM-Softwareanbietern ETIT Systems, Circuit Byte und Bay-Soft zusammen.

BOM-Software-Lösungen (Bill of Materials) sorgen für eine hohe Effizienz bei der Aufbereitung von Stücklisten sowie der Kalkulation von Baugruppen und dem Kostenmanagement. Durch intelligente Algorithmen lassen sich bauteilspezifische Parameter und Herstellerartikelnummern aus jeder beliebigen Stückliste ermitteln, die Preis- und Verfügbarkeitsrecherche mit integrierter Angebotsübersicht erfolgt dank IT-gestützter Prozesse in Echtzeit.

Die Möglichkeiten, die eigene Arbeit zu verfolgen und für zukünftige Projekte wiederzuverwenden sowie die eigenen Daten mittels Anbindung kundenspezifischer Artikelstämme bei der Stücklistenaufbereitung und Kalkulation mit zu berücksichtigen, bieten weitere Vorteile.

So funktioniert die Zusammenarbeit:

Durch die Zusammenarbeit mit den BOM-Softwareanbietern erhalten Kunden von Schukat künftig Zugriff auf die Daten des Distributors in Echtzeit. Damit können sie live die Verfügbarkeiten und Preise bei Schukat prüfen und den Bedarf direkt über die jeweilige Lösung anfragen. Dies führt zu deutlich kürzeren Bearbeitungszeiten.

Bestehende Nutzer von ETIT Systems (SMART SEARCH), CircuitByte (BOMconnector) und Bay-Soft (Bay-2 Quote) erhalten nach der Registrierung auf der Schukat-Webseite https://www.schukat.com/api-request die API-Zugangsdaten und den API-Key, mit denen sie sich dann an den jeweiligen Anbieter zum Einrichten des Zugangs wenden können.

Neue Nutzer können sich zunächst direkt an die Partner ETIT Systems, CircuitByte oder Bay-Soft wenden, um alle Informationen zum Betrieb der jeweiligen Lösung zu erhalten, und dann bei Schukat registrieren.

Schukat electronic Vertriebs GmbH ist ein Distributor für aktive, passive und elektromechanische Bauteile. Als Franchisepartner vieler führender Hersteller wie CDIL, CRC, Sensata/Crydom, Everlight, Finder, Fujitsu, Hahn, LiteOn, MeanWell, Microchip, Panasonic, Recom, Sunon, Talema und TSC sowie 250 weiterer Linien, bietet Schukat einen kompetenten Projektierungs- und Logistiksupport und begleitet rund 10.000 B2B-Kunden in 50 Ländern von der Entwicklung bis zur Serienproduktion. Technische Kataloge und feste Ansprechpartner im Innen- und Außendienst sind Basis des Geschäftsmodells.

Schukat electronic ist DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Im Bereich Traceability nimmt der Distributor eine Vorreiterrolle ein: Seit gut 20 Jahren garantiert Schukat mit seiner Traceability-Lösung die lückenlose Rückverfolgbarkeit jedes jemals ausgelieferten Bauteils vom Kunden bis zum Hersteller. Die Schukat electronic Vertriebs GmbH mit Unternehmenssitz in Monheim am Rhein wurde 1964 gegründet und hat im Geschäftsjahr 2019 mit 200 Mitarbeitern/innen einen Umsatz von 104 Mio. Euro erzielt.

Firmenkontakt

Schukat electronic Vertriebs GmbH

Sylvia Heckrath

Hans-Georg-Schukat-Straße 2

40789 Monheim a. Rhein

+49 2173 950-0

info@schukat.com

http://www.schukat.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Sabrina Hausner

Landshuter Str. 29

85435 Erding

+49 8122 55917-0

sabrina@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

