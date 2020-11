diva-e überzeugt in Lünendonk-Studie 2020

Top Anbieter für Digital Experience Services

Das Marktforschungsunternehmen Lünendonk & Hossenfelder hat erstmals eine Studie zu den 20 führenden Unternehmen im Bereich Digital Experience Services (DXS) in Deutschland erstellt, die u.a. durch umfangreiche Befragungen von Top-Entscheidern bei Enterprise-Unternehmen eine hohe Relevanz für den Markt der Digital-Dienstleistungen hat. Zudem wurden qualitative Aspekte wie Consulting, Agenturleistungen und die erfolgreiche IT-Umsetzung betrachtet. Als Full-Service-Agentur überzeugt diva-e in der Studie als einer der führenden Dienstleister, wenn es um den Aufbau, Implementierung und den Betrieb von digitalen Plattformen in den Feldern Marketing, Experience und Vertrieb geht. Das Unternehmen gehört laut Lünendonk somit zu den Top-Anbietern für DXS.

Die Studie bestätigt, dass diva-e optimal aufgestellt ist, um die besten und nachhaltigsten digitalen Erlebnisse zu liefern, die Kunden zu begeistern und damit Unternehmen zu digitalen Champions zu machen. Rund 800 Digitalexperten bieten ein umfangreiches Portfolio von der technischen Expertise bis hin zu innovativem Content-Marketing. Zudem kooperiert diva-e mit Branchenführern wie Adobe, Microsoft, Google, Spryker, SAP, Bloomreach und FirstSpirit jeweils auf den Top-Partnerlevels und ist somit mit den besten am Markt verfügbaren Technologien ausgestattet.

Die Bandbreite der Expertise und Partnerschaften ist im Markt einzigartig und sichert Enterprise-Kunden eine hohe Sicherheit bei der Technologieauswahl und Umsetzung mit den besten Partnern und Systemen.

diva-e als Transactional Experience Partner im Wettbewerb sehr gut platziert

Die Lünendonk-Studie platziert diva-e direkt neben internationalen Anbietern wie Accenture, IBM und Deloitte durch das umfassende End-to-End-Portfolio und eine überdurchschnittlich hohe Marktrelevanz.

Mithilfe digitaler Plattform der diva-e werden Unternehmen zukunftssicher aufgebaut. Als Transactional Experience Partner (TXP) deckt diva-e die gesamte digitale Wertschöpfungskette von der Strategieberatung über Technologie-Implementierung bis zum Betrieb vollständig ab.

diva-e sorgt somit als Komplettanbieter für eine gesteigerte Markenwahrnehmung, relevante Wettbewerbsvorteile im digitalen Business und messbar mehr Transaktionen bei Kunden.

“Transactional-Experience-Partner zeichnen sich dadurch aus, dass sie Experten bündeln, die ihre Kunden von der Digitalstrategie über die Entwicklung bis hin zu Performance-Marketing, SEO und Cloud-Services ganzheitlich unterstützen können. Die Zusammenarbeit erfolgt nicht mehr nur auf Projektbasis. Als Digitalpartner geht es vielmehr nun darum, die Verantwortung für die Ergebnisse beim Kunden zu übernehmen”, sagte Sirko Schneppe, CCO und Founder der diva-e.

Die End-to-End Digitalisierung ist notwendiger und gefragter denn je. Der Bereich Digital Experience Services wird von Lünendonk aktuell auf ein Marktvolumen von ca. 7,1 Milliarden Euro geschätzt, mit großem Wachstumspotential. Die Studie beleuchtet insbesondere den digitalen Aufbau bzw. die digitale Umstrukturierung der Unternehmen in Zeiten der Corona-Krise. Sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich steigt das Interesse an digitalen Services wie Omnichannel-Strategie, Data Analytics, Point of Sale sowie End-to-End-Automatisierungsprozesse.

Als Deutschlands führender Transactional Experience Partner (TXP) schafft diva-e digitale Erlebnisse, die Kunden begeistern und Unternehmen nachhaltig voranbringen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im digitalen Business deckt diva-e die digitale Wertschöpfungskette von Strategie über Technologie bis Betrieb vollständig ab. Das ganzheitliche Service- und Produktangebot in den Bereichen Planning & Innovation, Platforms & Experiences, Growth & Performance, Data & Intelligence sowie Managed Cloud Services sorgt für gesteigerten Umsatz, Wettbewerbsvorteile und messbar mehr Transaktionen – für alle Zielgruppen, Geräte und Produkte. diva-e arbeitet mit weltweit führenden Technologiepartnern wie Adobe, akeneo, Amazon, Bloomreach, Google, E PWR, e-Spirit, intelliAd, Microsoft, Salesforce, SAP, Spryker und Stibo zusammen.

diva-e kennt die Herausforderungen, vor denen Unternehmen heute und morgen stehen und ist ein innovationsstarker Partner führender Unternehmen. Zahlreiche Top-Unternehmen und Love Brands vertrauen diva-e – darunter Carl Zeiss, EDEKA, E.ON, FC Bayern München, Lieferando, Ravensburger und Sky. Deutschlandweit beschäftigt diva-e rund 800 Mitarbeiter an 14 Standorten.

Firmenkontakt

diva-e Digital Value Excellence GmbH

Karsten Krause-Ablaß

St.-Martin-Straße 78

81541 München

0171-7471869

karsten.krause-ablass@diva-e.com

https://www.diva-e.com/de/

Pressekontakt

Tower PR

Heiner Schaumann

Linienstraße 150

10115 Berlin

030 25762644

media@diva-e.com

https://www.tower-pr.com

Bildquelle: (© diva-e/Lünendonk