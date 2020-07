DJ aus Karlsruhe: Hochzeit in Corona Zeiten

Wer sich jetzt traut, erlebt eine besondere Hochzeit – DJ für die Region Karlsruhe gibt Tipps

KARLSRUHE. Viele Paare suchen in Corona Zeiten nach einer Lösung, um ihre Hochzeit wie geplant in diesem Jahr feiern zu können. Auch DJ Zalmii, der Hochzeits DJ für die Region Karlsruhe, kennt einige Paare, die in diesem besonderen Zeiten ihre Pläne umwerfen, ihre Hochzeit neu terminieren und umgestalten mussten. Ihre Entscheidung für ein Leben zu zweit wollen sie sich dennoch nicht durch die Pandemie nehmen lassen. Heiraten in Zeiten von Corona ist etwas Besonderes, sind diese Paare überzeugt und auch bereit, ihre Feier an Hygiene und Abstandsregeln anzupassen. Dabei unterstützt werden sie vom erfahrenen DJ für Hochzeiten für die Region Karlsruhe, DJ Zalmii. “Viele der Paare, die trotz Corona jetzt heiraten möchten, organisieren ihre Feier etwas kleiner. Dennoch legen sie viel Wert auf den passenden musikalischen Rahmen, der auch bei einer Hochzeit in Corona Zeit nicht fehlen sollte”, zeigt sich DJ Zalmii überzeugt.

Hochzeiten und andere Veranstaltungen im Außenbereich mit dem DJ für die Region Karlsruhe

Jetzt sei vor allem die Zeit für Feiern im Außenbereich, gibt der DJ vor, der auch schon vor der Corona Pandemie Erfahrungen mit der Beschallung von Veranstaltungen im Freien gesammelt hat. “Während es für Gesangsveranstaltungen weiterhin Einschränkungen gibt, ist man als DJ an dieser Stelle etwas freier, denn die Musik kommt vom Band”, erklärt der Discjockey für die Region Karlsruhe. Wer jetzt im Freien feiert und heiratet, braucht für die passende Soundkulisse das entsprechende Equipment. Denn ein Außengelände zu beschallen, ist etwas herausfordernder, als Innenräume musikalisch in Szene zu setzen. DJ Zalmii hat für die musikalische Umrahmung von Hochzeiten im Freien das entsprechende Equipment, die passenden Soundsysteme, um für die sanfte Hintergrundmusik zu sorgen oder die Partystimmung anzufeuern.

DJ für Hochzeiten in Karlsruhe auch kurzfristig einsetzbar

Für Paare, die sich aufgrund der derzeit niedrigen Corona Fallzahlen spontan entscheiden, ihre Hochzeit zu feiern, ist DJ Zalmii gemeinsam mit seinem Team flexibel und kurzfristig einsetzbar. “Hochzeiten oder andere Veranstaltungen im Freien – wer jetzt auf Abstand feiern will, sollte auf den passenden Sound nicht verzichten, betont der DJ.”

DJ Zalmii ist der DJ im Raum Baden-Baden für Hochzeiten und Events. Seit 2011 hat DJ Zalmii über 250 Hochzeiten begleitet. Auch für ein Firmenevent oder eine individuelle Party steht DJ Zalmii zur Verfügung mit der passenden Musik und Beleuchtung.

Kontakt

DJ Zalmii

Zalmai Farkhari

Im Unterfeld 19

76547 Sinzheim

+4917632812988

presse@dj-zalmii.de

http://dj-zalmii.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.