DMEXCO @home vom 23. Bis 24. September 2020: White Ops präsentiert seine Lösungen gegen Werbebetrug

Keynote von CEO Tamer Hassan: Durch “Collective Protection” das Werbe-Ökosystem vor Betrug schützen

New York, 17. September 2020 – White Ops, der weltweit führende Anbieter für Bot-Mitigation und Schutz vor Betrug, präsentiert sich auf der DMEXCO @home 2020. In seiner Keynote führt Tamer Hassan, CEO & Co-Founder von White Ops aus, warum eine kollektive Zusammenarbeit wesentlich für eine erfolgreiche Betrugsbekämpfung im Ad-Tech-Ökosystem ist. White Ops bietet auf der digitalen DMEXCO eine Reihe von Workshops, Live-Demos und Vorträgen zu den Themen Advertising und Marketing Fraud.

White Ops überprüft über zehn Billionen Interaktionen wöchentlich und arbeitet direkt mit den größten Internetplattformen, DSPs, Börsen und Marken zusammen. Ausgeklügelte, hoch-komplexe Bots verhalten sich und agieren wie Menschen, wenn sie auf Anzeigen klicken, Webseiten besuchen, Formulare ausfüllen, Accounts übernehmen und Zahlungsbetrug begehen.

Mit der White Ops Bot Mitigation Platform lassen sich alle Entwicklungsstufen raffinierter Bots erkennen, verhindern und aushebeln. Die Technologie von White Ops besteht aus einer vielschichtigen Erkennungsmethode, die hochkomplexe, raffinierte Bots aufdeckt und stoppt. Dabei werden technische Erkenntnisse, kontinuierliche Anpassungen, maschinelles Lernen und das Satori Threat Intelligence und Research Team einbezogen.

Tamer Hassan ist CEO und Co-Founder von White Ops. Unter seiner Führung und mit Unterstützung von Google und des FBIs wurde die bisher größte Bot-Betrugsorganisation “3ve” aufgedeckt. In seiner Keynote “Collective Protection: 10 Trillion Ways to Protect the Advertising Ecosystem from Fraud” erklärt Tamer Hassan, warum sich ausgeklügelte Bots nicht im Alleingang bekämpfen lassen, sondern eine gemeinsame Initiative nötig ist, um den Kampf gegen Ad Fraud zu gewinnen. White Ops schützt seine Partner vor Betrug und entwickelt aus den gewonnenen Erkenntnissen neue Erkennungsmethoden gegen Cyberangriffe.

Keynote Tamer Hassan, CEO & Co-Founder von White Ops in englischer Sprache

“Collective Protection: 10 Trillion Ways to Protect the Advertising Ecosystem from Fraud”

Wann: Donnerstag, 24. September 2020

Uhrzeit: 12:00 – 12:24 Uhr

Bereich: Studio 2 – Future & Technology Channel

Workshops, Live-Demos und Vorträge von White Ops auf der DMEXCO @home:

– “The New Frontiers of Fraud” – Workshop mit Dimitris Theodorakis, Head of Detection

– “How money changes hand in advertising and marketing fraud” – Live Demo mit Steve Ahlberg, Senior Director of Product Management

– “Why advertiser needs hackers” – Vortrag mit Russel Handorf, Principal Threat Intelligence Hacker

White Ops ist ein führender Anbieter für Bot-Mitigation und Betrugsschutz. White Ops überprüft über zehn Billionen Interaktionen pro Woche, um Unternehmen sowie die größten Internetplattformen vor schädlichen Bots zu schützen. Raffinierte, hoch-komplexe Bots verhalten sich und agieren wie Menschen, wenn sie auf Anzeigen klicken, Websites besuchen, Formulare ausfüllen, Accounts übernehmen und Zahlungsbetrug begehen. White Ops identifiziert und stoppt schädliche Bots. Die Stärke und der Umfang der Bot Mitigation Platform von White Ops zum Schutz von Unternehmen in den Bereichen Cybersicherheit, digitale Werbung und Marketing veranlasste Goldman Sachs Merchant Banking Division und ClearSky Security in die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu investieren. Für weitere Informationen besuchen Sie www.whiteops.com

Firmenkontakt

White Ops

Sarah Acker

— –

— —

—

sa@whiteops.com

https://www.whiteops.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications GmbH

Birgit Fuchs-Laine

Prinzregentenstrasse 89

81675 München

089 41776113

whiteops@lucyturpin.com

http://www.lucyturpin.com