docurex® Datenraum: in 5 Minuten bereit

Stuttgart, März 2022 – Individueller Datenraum mit wenigen Mausklicks ohne lange Telefonate? Der Stuttgarter Datenraumexperte docurex ® bietet seinen Kunden eine vollautomatische Lösung an.

Kunden und Interessenten von docurex® können ab sofort ihren Datenraum einfach online bestellen. Egal ob Sie den docurex® Datenraum 10 Tage kostenfrei testen möchten oder direkt mit einer der drei Editionen in Ihrem Projekt starten möchten: Unter https://www.docurex.com/ können Sie 24 Stunden am Tag – an 365 Tagen im Jahr – einen sofort nutzbaren Datenraum buchen.

Der Bestellvorgang dauert weniger als 5 Minuten – Datenräume von docurex® stehen Kunden anschließend sofort nutzbar zur Verfügung.

Dabei können Kunden selbst bestimmen, welchen Umfang und welche Funktionen sie benötigen und können das auf Wunsch jederzeit ändern. Aufwendige Schulungen sind dafür nicht notwendig: Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und einfach bedienbar. Dies wurde mit dem Fraunhofer Gesellschaft Zertifikat bestätigt.

Die docurex® Datenräume können ab sofort ortsunabhängig rund um die Uhr gebucht werden.

Die Datenräume von docurex® unterliegen strengen Sicherheitskriterien. Sie verfügen über die ISO 27.001 und ISO 9001 Zertifikate, sind DSGVO-konform und befinden sich in einem deutschen Rechenzentrum. Die revisionssichere Aufzeichnung aller Datenraumaktivitäten, 256 Bit Verschlüsselung aller Datenübertragungen und ein effizientes Berechtigungskonzept sind nur drei von über 20 Sicherheitsmerkmalen.

docurex® Datenräume sind optimal für M&A Projekte, Due Diligence Prüfungen, Board Communication, Vertragsverwaltung und Immobilienmanagement geeignet. Sie ermöglichen einen sicheren Datenaustausch und eine zentrale Dokumentenverwaltung mit individuell definierbaren Zugriffsrechten und kompletter Kontrolle über alle sensiblen Daten.

„Der Arbeitsalltag von M&A Beratern und Firmenkäufern hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Zunehmende Automatisierung, schnelle Prozesse, wachsende Kundenanforderungen – Unternehmen stehen immer mehr unter Druck und brauchen schnelle effektive Lösungen, “ so Matthias Böhmichen, der Geschäftsführer von docurex®. „Mit docurex® helfen wir Unternehmen agiler zu werden, effizienter zu arbeiten und schneller auf die Marktanforderungen zu reagieren“.

docurex® ist ein hochsicherer virtueller Datenraum für effiziente Due Diligence Prüfungen und Unternehmenstransaktionen. Mit den virtuellen Datenräumen von docurex® stellen Sie Käufern, Interessenten und Vertragspartnern komfortabel und sicher Dokumente online bereit. Durch den Einsatz des docurex® Datenraums verwalten Sie Ihr Akquisition- oder Merger-Projekt komfortabel online im Internet.

