Dodge Nitro Autoradio nachrüsten mit Lenkradfernbedienung

Alles rund um die perfekte Integration eines Fremdradio im Dodge Nitro

Der Autoradio-Tausch im Dodge Nitro ist mit der passenden Radiohalterung erfolgreich zu bewerkstelligen, zudem gibt es dieses Fahrzeug auch mit Multifunktionslenkrad mit einer Steuerung des Radios. Das Paket Dodge Nitro Autoradio Einbauset 2 DIN mit Lenkradfernbedienung umfasst im Lieferumfang einen Adapter, der die Steuerung eines Fremdradios im Dodge Nitro ermöglicht.

Für den Dodge Nitro werden im Webshop von autoradio-einbau.eu für den Tausch des Autoradios zwei unterschiedliche Einbausätze für Doppel DIN oder 1 DIN mit Fach angeboten. Wobei jedes Dodge Autoradio Einbauset alle erforderlichen Adapter zur erforderlichen Radiohalterung enthält. Je nach Ausführung ist ein Adapter für Lenkradfernbedienung oder ein Anschlusskabel für das neue Radio mit passenden Antennenadapter im Lieferumfang des Dodge Nitro Einbausatzes.

Die Installation im Dodge Nitro ist sehr einfach, das Original Radio ab Werk ist von einer silbernen Blende umgeben, wenn diese entfernt wird, ist das Radio frei zugänglich und nur mit vier Schrauben fixiert. Es können dann die Doppel DIN oder 1 DIN-Radiohalterungen mit Fach an dem freien Schacht installiert werden, Sie schließen nur das Anschlusskabel und den Antennenadapter an und das neue Fremdradio funktioniert.

Für Fahrzeuge mit Multifunktionslenkrad, die das Radio steuern, muss ein zusätzlicher Dodge Adapter für Lenkradfernbedienung der im Paket Dodge Nitro Autoradio Einbauset 2 DIN mit Lenkradfernbedienung enthalten ist verwendet werden. Der Adapter ist auch einzeln im Webshop von autoradio-einbau.eu erhältlich. Es können aber nicht alle Marken oder Modelle von Fremdradio Herstellern mit dem Adapter kommunizieren.

Die Liste der kompatiblen Marken ist sehr groß, sollten Sie sich nicht sicher sein, kontaktieren Sie den Support des Webshops von autoradio-einbau.eu. Kompatibel mit folgenden Autoradio Marken Alpine, Atoto, Auna, Blaupunkt, Bosion, Caliber, Clarion, Creatone, Eonon, ESX, Erisin, Hikity, Joying, JVC, Kenwood, Kyltoor, LG, Nanox, Navgear, Ouko, Panasonic, Pioneer, Podofo, Pumpkin, Snooper, Tristan Auron, Xomax, Xtrons, Zenec und andere chinesische Hersteller mit Key1, Key2 Anschluss.

Der Adapter für Lenkradfernbedienung behält die Lenkradsteuerung bei, behält OEM-Telefontasten bei, bietet Geschwindigkeitsimpuls, Feststellbremse, Rückwärtsgang-Ausgänge und kann damit auch eine Navigation über das Lenkrad steuern. Für Fremdradios ohne Navigation sind diese Anschlüsse nicht erforderlich. Am Lenkrad werden die Funktionen: Track auf, Track runter, Lautstärke Plus – Minus, Telefon annehmen, auflegen, wiederhergestellt.

Wir bieten für viele am europäischen Markt verfügbaren Dodge Modelle passende Adapter und Radiohalterungen an. Die Webseite autoradio-einbau.eu ist ein österreichischer Onlineshop, der sich auf das Nachrüsten von Radios ab Werk zu Fremdradios spezialisiert hat. Auf der Webseite finden Sie ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Dodge Radiohalterungen und erforderliche Adapterkabel für die Integration ins Cockpit Ihres Modells.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

Firmenkontakt

autoradio-einbau.eu

Imrana Jashari

Ottmanacher Straße 8

9064 Magdalensberg

43 463 292 141



https://autoradio-einbau.eu/

Pressekontakt

autoradio-einbau.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907



https://autoradio-einbau.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.