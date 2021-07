Dogan Yalin leitet rational einbauküchen

Erfahrener Vertriebsmann mit hoher Küchenaffinität

Ziel: Funktionalität mit Designkompetenz verbinden

Mit Dogan Yalin übernimmt ein Vertriebsmann mit hoher Küchenexpertise die Position des General Managers bei der rational einbauküchen solutions GmbH. Das Unternehmen ist Spezialist für Designküchen im Premiumsegment und seit April dieses Jahres Teil der internationalen Bravat Gruppe. rational vermarktet hochwertige und individualgefertigte Küchen und beschäftigt im niedersächsischen Melle rund 50 Mitarbeiter. Janusz Palarczyk, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, freut sich über den Neuzugang im leitenden Management: “Ich kenne Dogan Yalin gut und lange. Er ist mit seinen Kenntnissen und seiner Persönlichkeit mein absoluter Wunschkandidat für diese Position.”

Der 43-jährige Dogan Yalin hat als ausgewiesener Vertriebsexperte viele Jahre im Küchenbusiness Erfahrungen gesammelt – als Produktmanager, Key-Account-Manager und auch als Deutschland-Vertriebsleiter eines Küchennetzwerks. In dieser Zeit hat er mit führenden Industriemarken der Küchen- und Zuliefererindustrie in allen Vertriebsstufen zusammengearbeitet; er kennt also auch das Geschäft mit den Fachhandelspartnern. Dogan Yalin wird sich zuallererst auf den deutschen Markt konzentrieren: Geplant sind personelle Investitionen in Service und Marktbearbeitung am Standort Melle.

Mit langjähriger Tradition, Erfahrung und Gespür für die Bedürfnisse an einem für die Entspannung zentralen Ort, der Tag für Tag eine wichtige Funktion in jedem Zuhause erfüllt, finden Sie in BRAVAT einen zuverlässigen Partner bei der Verwirklichung Ihrer Badträume.

Ihre Vision ist, dass BRAVAT ein innovativer und zuverlässiger Partner und Motor im Sanitärmarkt im Bereich von dekorativen und funktionalen Produkten rund um das Bad ist.

Als deren Mission verstehen sie:

– Zuverlässigkeit

– Qualität

– Schnelligkeit

– Service

– Category Management

… die sie ihren Kunden gerne bieten.

Seit Anfang 2014 ersetzt ihre globale Marke BRAVAT die bisherige Marke RD.

Neben den in der Mission erwähnten Werten steht BRAVAT für Wohlgefühl im Bad und das entspannte Rundum-Paket, angefangen bei der Beratung vor dem Kauf über die einfache Montage unserer Produkte bis zum sorgenfreien Aftersales Service.

So wird das Ziel, das seit der Gründung der Roman Dietsche GmbH im Jahr 1873 verfolgt wird, durchdachte und qualitativ hochwertige Produkte zur vollsten Kundenzufriedenheit anzubieten, auch weiterhin aktiv gelebt.

Firmenkontakt

Bravat – Roman Dietsche GmbH

Janusz Palarczyk

Theodor-Heuss-Straße 18

35440 Linden

06403 69998-60

bravat@dietsche.com

http://www.bravat.de

Pressekontakt

id pool GmbH

Marc Millenet

Krefelder Straße 32

70376 Stuttgart

0711 954645-0

bravat@id-pool.de

http://www.bravat.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.