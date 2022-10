Dolby, Mercedes und Apple Music bringen immersives Klangerlebnis ins Auto

16. Oktober 2022 – Mercedes-Benz hat heute auf dem Pariser Autosalon bekannt gegeben, dass Kunden zum ersten Mal Musik in Dolby Atmos von Apple Music in ihren Mercedes-Fahrzeugen genießen können.

Mit dem Zugriff auf eine schnell wachsende Bibliothek von Songs und Alben werden Mercedes-Kunden in der Lage sein, das ultimative Audioerlebnis in Dolby Atmos von Apple Music im Auto zu genießen.

Einige zusätzliche Fakten:

In den letzten Jahren hat Dolby mit Künstlern zusammengearbeitet, um eine immersivere Art und Weise der Musikproduktion zu entwickeln. Dolby Atmos ist eine völlig neue Art und Weise, Musik zu kreieren und zu erleben; es bietet künstlerischen Ausdruck in seiner vollen Kapazität, indem es der Musik mehr Raum, Klarheit und Tiefe verleiht.

Mit Dolby Atmos haben Künstler jetzt eine größere Palette, um sich auszudrücken, als es in Stereo möglich ist.

Sie können zum Beispiel einzelne Instrumentenschichten um Sie herum trennen, um den Song offener wirken zu lassen, und den Gesang so verschieben, dass er Sie zu umspülen scheint. Was Sie in Dolby Atmos hören, spiegelt das wider, was der Künstler sich in seinem Kopf vorgestellt hat, und Sie können es genau so hören, wie er es beabsichtigt.

Heute gibt es über 700 Dolby Atmos-fähige Musikstudios auf der ganzen Welt, die in Dolby Atmos produzieren, und mehr als zwei Drittel der Top-100-Künstler von Billboard haben Musik in Dolby Atmos veröffentlicht.

Dolby Atmos wird zunächst in der Mercedes-Maybach S-Klasse, der Mercedes-Benz S-Klasse sowie dem EQE, EQE SUV, EQS und EQS SUV verfügbar sein.

Dolby Laboratories mit Hauptsitz in San Francisco unterhält Zweigstellen auf der ganzen Welt. Von Filmen und Serien über Apps, Musik und Sport bis hin zu Gaming – bei Dolby verwandelt sich die Wissenschaft von Sehen und Hören in spektakuläre Erlebnisse für Milliarden Menschen weltweit. Dolby arbeitet mit Künstlern, Storytellern, Entwicklern und Unternehmen zusammen, um Unterhaltung und Kommunikation durch Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema und Dolby.io zu revolutionieren.

