Dolce-Azubis im Weinberg

Bad Nauheim / Johannisberg (hds).- Die aufgrund von Corona frei gewordene Zeit sinnvoll nutzen – das haben sich die Auszubildenden des Dolce by Wyndham Bad Nauheim zur Aufgabe gemacht. Schließlich fällt aktuell aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Berufsschule aus. Untätig zu Hause bleiben kam für die Nachwuchskräfte des Vier-Sterne-Hotels jedoch nicht in Frage, stattdessen zeigten sie großes Engagement – zunächst beim vorgezogenen alljährlichen Frühjahrsputz. Auf der Suche nach weiteren Alternativen rückten schließlich Lieferanten und Partner der “U100”-Initiative des Hotels in den Fokus. Im Rahmen dieses nachhaltigen Projekts bezieht das Dolce die Zutaten für Gerichte der entsprechenden Speisekarte aus einem Radius von unter 100 Kilometern, ebenso wie viele der dazu gereichten Getränke. Der erste Einsatz abseits der Hotellerie fand in Johannisberg im idyllischen Rheingau statt: Rebekka Baum, angehende Hotelkauffrau, Leon Rygiert, zukünftiger Hotelkaufmann, sowie Vito Harvey, Koch in spe, waren in Kellern und Weinbergen des Weinguts Johannishof unterwegs und packten mit an. Johannes Eser, gelernter Weinbautechniker und Diplom Betriebswirt sowie seit 1999 Inhaber des Betriebs, erläuterte zunächst die Grundlagen der Weinherstellung. Besonders beindruckt zeigten sich die Hotel-Azubis von der Historie des Weinguts: Der Ursprung des Anwesens, ehemals eine Mühle, datiert auf 1790. Der Weinanbau innerhalb der Familie ist anhand alter Urkunden sogar bis zum Jahr 1685 zurückzuführen.

Die Praxis fand dann in den Weinbergen statt. Dort half das Dolce-Trio beim sogenannten Ausbrechen: Bestimmte Triebe der Ruten werden entfernt, um im Sinne einer Ertragsregulierung und Qualitätssteigerung nur eine gewisse Menge an Trieben wachsen zu lassen. Nach getaner Arbeit rundete eine kleine Weinprobe im Weinkeller den Tag ab. General Manager Helge Lütters zur Aktion: “Die abwechslungsreiche Tätigkeit fernab von ihrem eigentlichen beruflichen Alltag war für unsere Azubis sehr lehrreich – ein willkommener Blick über den Tellerrand auf die Wertschöpfungskette in Gastronomie und Hotellerie.”

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. In die City von Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 35 Minuten Fahrtzeit. Alle 146 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich sowie größtenteils Balkone. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt das Vier-Sterne-Hotel ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive “Dinner on Stage” und Produkt-Präsentationen und weitere kreative Veranstaltungsformate gebucht werden. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Hotel seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlreiche Freizeitangebote bieten Entspannung zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Des Weiteren zählte Bad Nauheim nach einer Focus-Studie zu den Top-Kurorten Deutschlands 2019! Für Elvis-Fans: Der King of Rock ‘n’ Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-à-vis.

