Dolmetscher aus Karlsruhe mit Kompetenz und Erfahrung

Expertin aus Karlsruhe erklärt, wie Unternehmen den passenden Dolmetscher finden

KARLSRUHE. Dolmetscher sind heute gefragter denn je. In Zeiten der Globalisierung steigt die Zahl der Unternehmen, die internationale Geschäftsbeziehungen pflegen oder ihre Produkte in aller Welt vertreiben. Ein Dolmetscher sollte der Garant für reibungslose Kommunikation sein. Aber woran lässt sich ein echter Experte erkennen? Und warum kann maschinelle Übersetzung den Menschen auch in absehbarer Zeit noch nicht ersetzen? Diplom Dolmetscherin und Fachübersetzerin Inga Schifferdecker beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.

Konferenzdolmetscherin aus Karlsruhe: Dolmetscher ist nicht gleich Dolmetscher

Ob Fachkongress, Verhandlung, Vier-Augen-Gespräch oder Messetermin: Dem Dolmetscher kommt in vielen Bereichen eine Schlüsselaufgabe zu. Er ist nicht nur verantwortlich dafür, dass die gesprochenen Inhalte präzise in eine andere Sprache übertragen werden, sondern dass auch sprachliche Feinheiten und Doppeldeutigkeiten sowie die Intention des Redners erhalten bleiben. Mit dem Dolmetscher steht und fällt also mitunter der Erfolg einer Veranstaltung – und nicht jeder, der sich als Experte ausgibt, wird diesen hohen Erwartungen gerecht.

Der Begriff “Dolmetscher” ist rechtlich nicht geschützt. Dadurch gibt es in Deutschland viele Graumarktanbieter, die vom erhöhten Bedarf der Unternehmen an Sprachdienstleistungen profitieren möchten. Auch in Punkto Spezialisierung lohnt es sich, bei der Suche nach einem Dolmetscher genauer hinzusehen, erklärt Diplom Dolmetscherin Inga Schifferdecker: “Viele Anbieter werben mit einer großen Bandbreite an Fachgebieten, verfügen aber nicht in allen Bereichen über die nötigen Kenntnisse, um eine Verdolmetschung professionell anbieten zu können”. Bei fachlich anspruchsvollen Themen seien ein solides Grundwissen und eine gründliche Einarbeitung unerlässlich, ergänzt die Expertin.

Dolmetscher für Unternehmen aus Karlsruhe: Qualifikation und Fachkenntnisse als Qualitätsmerkmal

Gute Dolmetscher leisten mehr als eine reine Wort-zu-Wort Übersetzung. Als Dolmetscherin im Raum Karlsruhe nimmt Inga Schifferdecker es auch mit den non-verbalen und kulturellen Feinheiten sehr genau: “Dolmetschen heißt, zwischen den Zeilen zu lesen. Als Dolmetscherin muss ich die Gestik und Mimik meines Gegenübers ebenso berücksichtigen wie die Hintergründe der Veranstaltung und die Intention des Redners. All das sind Aspekte, die sowohl fundiertes Fachwissen als auch exzellente Sprachkenntnisse und Fingerspitzengefühl erfordern.” Aus demselben Grund sind qualifizierte und professionelle Dolmetscher nicht zu ersetzen – auch nicht durch maschinelle Programme. Einen ersten Hinweis auf einen wirklichen Experten gibt die Bezeichnung “Diplom-Dolmetscher” oder “Master of Arts (M.A.) Konferenzdolmetschen”. Diese setzen ein abgeschlossenes Hochschulstudium voraus. Weitere Qualitätsmerkmale sind belegbare Fortbildungen oder Spezialisierungen im jeweiligen Fachbereich sowie die Mitgliedschaft in einem Berufsverband. Nur so ist eine Übersetzung von fachlich anspruchsvollen Themen auf professionellem Niveau gewährleistet.

Geben Sie dem Dolmetscher Gelegenheit zur Vorbereitung

Neben der fachlichen Qualifikation spielt auch die Vorbereitung eine wichtige Rolle für gelungene Verdolmetschungen und Übersetzungen, erklärt Diplom Dolmetscherin Schifferdecker. “Ich empfehle meinen Kunden aus Karlsruhe und Umgebung immer, mir vorab möglichst viel Informationsmaterial zukommen zu lassen. Das können zum Beispiel Präsentationen, Protokolle vorhergehender Sitzungen oder unternehmensspezifische Terminologie sein. Je mehr Material mir zur Verfügung steht, umso gründlicher kann ich mich einarbeiten.” Dolmetscher, die professionelles Engagement bei der Vorbereitung an den Tag legen, können maßgeblich zum Erfolg einer Veranstaltung beitragen.

Sie suchen einen erfahrenen Dolmetscher? Inga Schifferdecker ist Konferenzdolmetscherin für Deutsch und Englisch seit über 15 Jahren. Sie passt sich professionell Situationen an und übersetzt genau wie es gemeint wurde.

Firmenkontakt

Inga Schifferdecker Dolmetscherin

Inga Schifferdecker

Kremnitzer Str. 12

76227 Karlsruhe

0170 5814044

presse@schifferdecker.de

https://www.is-dolmetschen.de/start.html

Pressekontakt

Inga Schifferdecker, geb. Maletzko

Inga Schifferdecker

Kremnitzer Str. 12

76227 Karlsruhe

0170 5814044

presse@schifferdecker.de

https://www.is-dolmetschen.de/start.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.