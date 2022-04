Don“t Fail – Wie dein Start-up von Gründung bis Exit erfolgreich ist

Teure Fails sparen und direkt durchstarten – Der erfolgreiche Start-up-Unternehmer Thomas Willberger kennt alle üblichen Fallstricke des Gründens und zeigt, wie man sie geschickt umgeht.

„Der einzige Weg, garantiert keine Fehler zu machen, ist gar nicht erst zu gründen.“ Das weiß der Erfolgsunternehmer Thomas Willberger aus Erfahrung. Und gerade wer denkt, die alten Regeln gelten für ihn nicht, läuft Gefahr, in die klassischen Fallen zu laufen – und das auch teuer zu bezahlen. Er selbst hat mit seinen drei Unternehmen alle typischen Probleme erlebt und (gerade noch) rechtzeitig gegengesteuert. So weiß er ganz genau, wo in welcher Start-up-Phase die Hürden liegen. Und wie man sie mühelos überspringt. Sein wertvolles Wissen teilt er jetzt mit allen jungen Gründerinnen und Gründern und spart ihnen eine Menge Zeit, Nerven und Geld.

Von der Gründungsphase über das erste Jahr bis zum Scale-up hat Thomas Willberger für alle Etappen eines Start-ups die klassischen Fehler zusammengetragen, die den Unterschied ausmachen können zwischen großem Erfolg und kläglichem Scheitern. In kurzen, unterhaltsamen Kapiteln und gespickt mit persönlichen Storys und Erfahrungen deckt er sämtliche Denkfehler und Irrtümer auf, denen junge Unternehmer:innen gegenüberstehen. Und er zeigt, wie es besser geht. Von der falschen Nische, dem Überwerten der zündenden Idee und einer zu starken Fokussierung auf den Businessplan, über unangebrachten Perfektionismus, mangelnde interne Transparenz und die unangemessene Bewertung von Kundenfeedback bis hin zur Angst vor Hierarchie, der falschen Versuchung großer Partnerschaften und harter Arbeit als Erfolgsindikator nimmt Thomas Willberger alle klassischen Fallen vorweg und präsentiert seinen Leser:innen die richtigen Auswege.

Egal in welcher Phase sich das eigene Start-up gerade befindet: Thomas Willberger kennt die üblichen Gefahren und bietet schnelle, praktische Hilfe für jede Situation. Denn Fehler gehören zum Gründen dazu, aber nicht jeder Fehler muss von jedem wieder neu gemacht werden.

Der Autor

Thomas Willberger ist erfolgreicher Gründer mehrerer Start-ups. Bereits während seines Maschinenbaustudiums in Karlsruhe gründete er das erste Unternehmen. Seine größte Gründung, das international tätige Software-Start-up Enscape, verkaufte er 2021. Seitdem engagiert er sich unter anderem als Investor und Mitgründer für neue Projekte. Willberger erlebte alle Hochs und Tiefs des Gründerdaseins. Von Natur aus eher ein „Technikmensch“, musste er plötzlich Management- und Führungsqualitäten beweisen. Viele Fehler in diesem Buch hat er selbst gemacht und sich mit den Konsequenzen herumgeschlagen. Weil er weiß, wovon er spricht, und als Jahrgang 1989 die „Generation Start-up“ verkörpert, ist sein Rat bei angehenden Gründerinnen und Gründern sehr gefragt.

Thomas Willberger

Don“t Fail

Wie dein Start-up von Gründung bis Exit erfolgreich ist

2022, 215 Seiten, Paperback broschiert

EUR 18,00/EUA 18,50/sFr 20,28

ISBN 978-3-593-51547-2

Erscheinungstermin: 13.04.2022

