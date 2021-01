Doosan führt die kostengünstige NX Plus-Reihe von Gabelstaplern mit Verbrennungsmotor ein

Doosan hat die NX Plus-Serie auf den Markt gebracht – ein erweitertes, kostengünstiges Sortiment an Vierrad-Gabelstaplern mit Diesel- und Treibgasantrieb – der Nachfolger der beliebten Doosan-Einstiegsserie GX.

Die neue NX Plus-Baureihe wurde entwickelt, um Gelegenheitsnutzern und kleinen bis mittleren Unternehmen (KMU) eine zuverlässige, kostengünstige Alternative zum Kauf eines gebrauchten oder überholten Gabelstaplers zu bieten. Die neue NX Plus-Baureihe bietet einfache, effiziente Leistung bei geringeren Wartungskosten als die GX-Baureihe und deutlich reduzierten Gesamtbetriebskosten.

Die Modelle mit Diesel- und Treibgasantrieb erfüllen die Euro-Stufe V und sind in verschiedenen Tragfähigkeiten von 2,0 bis 3,5 Tonnen erhältlich. Die Kombination aus einem leistungsstarken Kubota-Motor, einem tieferen Schwerpunkt und einer starren Antriebsachse ermöglicht einen reibungslosen, sicheren Betrieb an Steigungen von bis zu 25 %, wodurch sich der NX Plus perfekt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen eignet.

Um die Produktivität weiter zu steigern, wurden die Antriebspumpe und das Mastregelventil des NX Plus optimiert, um die Hebe-/Senkvorgänge zu verbessern, was zusammen mit der reaktionsschnellen Beschleunigung und der Höchstgeschwindigkeit des NX Plus die Effizienz des Arbeitszyklus erhöht.

Der Lenkeinschlag des NX Plus wurde vergrößert, wodurch sich der Wenderadius vergrößert und das Fahrzeug auch auf engem Raum sehr wendig ist.

Herausragendes Design und Sicherheit gehen bei der NX Plus-Serie von Doosan Hand in Hand. Ein neues Gegengewichtsprofil, das für einen niedrigeren Schwerpunkt sorgt, und ein verstärktes Hubgerüst erhöhen die Fahrzeugstabilität und die Betriebssicherheit. Die Sicht nach vorne und hinten wurde durch das durchdachte Design der Fahrerkabine und des Gegengewichts verbessert, wobei die ausgeklügelte Anordnung der Hydraulikschläuche und -ketten eine klare Sicht durch den Weitsichtmast ermöglicht.

Bildquelle: @doosan-dmhs.eu