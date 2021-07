Doppelte Auszeichnung für WEKA MEDIA: Comenius-EduMedia-Siegel für die Social Media Akademie und Medaille für ELUCYDATE

Kissing/Mannheim, 6. Juli 2021 – Im Hause WEKA MEDIA gibt es doppelten Anlass zur Freude. Sowohl die Online-Lernplattform ELUCYDATE als auch die Social Media Akademie (SMA) sind mit dem renommierten “Comenius-EduMedia-Siegel 2021” ausgezeichnet worden. Zudem erhielt ELUCYDATE die besonders begehrte “Comenius-EduMedia-Medaille”. Mit dieser würdigt die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien (GPI) herausragende Bildungsmedien.

Auch digitale Bildungsmedien müssen nach klassischen didaktischen Prinzipien konzipiert und realisiert sein. Diesem Anspruch geht die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V., “Johann Amos Comenius” (GPI) nach und verleiht bereits seit 1995 als wissenschaftliche Fachgesellschaft für Bildungsmedien, Multimedia, Bildungstechnologie und Mediendidaktik die renommierten Comenius-EduMedia-Auszeichnungen für exemplarische didaktische Bildungsmedien.

Prämiert werden pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch herausragende didaktische digitale Medienprodukte und eurokulturelle Bildungsmedien. Damit gibt die GPI wertvolle und wichtige Hinweise darüber, welche der auf dem Markt angebotenen Bildungsmedien für die jeweiligen Zielgruppen geeignet sind und besonderen Lernerfolg versprechen.

Auch in diesem Jahr hat die GPI fast 200 von Herstellern, Verlagen und Autoren eingereichte digitale Bildungsmedien durch eine unabhängige, internationale Fachjury aus Wissenschaftlern, Fach- und Bildungspraktikern einem herstellerneutralen Qualitätscheck unterzogen. 170 preisgekrönten Produkten wurden mit dem Comenius-Siegel didaktische und mediale Qualität bescheinigt.

Gleich mehrfach überzeugen konnte das Fachmedienhaus WEKA MEDIA: sowohl die Online-Trainingsplattform ELUCYDATE als auch die Online-Social Media Akademie (SMA) wurden bei der Auszeichnungsveranstaltung am 5. Juli 2021 prämiert. Beide erhielten das “Comenius-EduMedia-Siegel 2021” und damit die Auszeichnung als “pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch besonders gelungene elektronische Lehr- und Lernmaterialien”.

Zudem erhielt ELUCYDATE, zur großen Freude des Teams Digitales Lernen bei WEKA MEDIA, die besonders begehrte “Comenius-EduMedia-Medaille 2021” für herausragende Produkte in der Kategorie “Erwachsenenbildung und Personalentwicklung”.

“Es macht uns extrem stolz, von dieser hochkarätigen Fachjury gleich zwei Comenius-EduMedia-Auszeichnungen für unsere digitalen Lernangebote erhalten zu haben”, freut sich Michael Klamerski, Marketing-Leiter des PCs Digitales Lernen bei WEKA MEDIA. “Diese besondere Würdigung bestätigt uns in unserem Engagement, didaktisch ausgefeilte, zielgruppengerechte digitale Lernangebote zu entwickeln und anzubieten.”

https://www.elucydate.de/

https://www.socialmediaakademie.de/

Die WEKA MEDIA GmbH & Co. KG ist eines der führenden Medienunternehmen in Deutschland im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich.Das Unternehmen bietet Fach- und Führungskräften thematisch breit gefächerte praxisorientierte Lösungen für die tägliche Arbeit u.a. in den Bereichen Arbeitssicherheit, Architektur, Bauhandwerk, Datenschutz und Management. Das Spektrum der Produkte und Services reicht von Software-, Online- und Printprodukten bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren und Großkundenlösungen.

WEKA MEDIA ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Group. Die unter dem Dach der WEKA Group geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1400 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2020 einen Umsatz von rund 222,5 Millionen Euro.

