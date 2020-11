dotSource und hagebau schaffen optimiertes System zur zentralen Bereitstellung von Inhalten und Produkten

Jena / Soltau, 18.11.2020 – Die Digitalagentur dotSource unterstützt ihren langjährigen Kunden hagebau erneut im Rahmen der Umsetzung seiner B2B E-Commerce-Strategie. In einem Folgeauftrag wurde in den letzten Monaten ein serviceorientiertes, schnittstellen-basiertes Content-Delivery-Network entwickelt, mit dem die hagebau sämtliche Gesellschafter mit relevanten Marketinginhalten versorgen kann. Somit bietet dieses Netzwerk auch kleineren Gesellschaftern die Möglichkeit, mit einer Webpräsenz ins E-Business einzusteigen und potenzielle Kunden mit hochwertigem Content zu überzeugen.

Die hagebau Kooperation wird von rund 360 rechtlich selbstständigen, mittelständischen Unternehmen im Fach- und Einzelhandel getragen. Bereits 2015 hatte sich die Gruppe das Ziel gesetzt, eine Vorreiterrolle im B2B-Bereich einzunehmen und sich für die Realisierung einer Multimandanten-Plattform an dotSource gewandt. Diese Plattform ermöglicht es Gesellschaftern, mit geringem Aufwand Onlineshops zu integrieren.

Nun wurde dies auf ein neues Level gehoben: Gesellschafter werden künftig bei einer zeitgemäßen Content-Commerce-Strategie unterstützt werden, denn informative und unterhaltsame Inhalte sind aus Marketingsicht von besonderer Bedeutung, wenn Unternehmen Kunden langfristig binden wollen. Denn das Prinzip “Gießkanne” funktioniert schon lange nicht mehr: Inhalte müssen relevant und genau auf die Zielgruppe abgestimmt sein. Die hagebau hat das erkannt und mithilfe von dotSource ein schnittstellen-basiertes Content-Delivery-Network entwickelt, mit dem Gesellschafter genau diese Inhalte für ihre Webpräsenz nutzen können.

Vielfältige Inhalte, zahlreiche Empfänger – und ein CMS

Nach ausführlicher Evaluation unterschiedlichster Content-Management-Systeme in Bezug auf die Anforderungen und Wünsche der hagebau fiel die Wahl auf Contentful. Contentful arbeitet als Headless CMS-System anders als traditionelle, monolithisch aufgebaute CMS-Lösungen: Backend und Frontend bzw. Inhalt und Design sind entkoppelt. Durch diese Trennung können verschiedene Mediengleichzeitig bespielt werden, ohne dass Inhalte dabei manuell übertragen werden müssten. Mit Blick auf die Strategie der hagebau Unternehmensgruppe, Content für sehr verschiedene Gesellschafter über ein CMS zur Verfügung zu stellen, ist Contentful mit seinem Headless- Ansatz Gesellschafterlegen lediglich fest, wann und worüber welche Inhalte ausgespielt werden sollen, alles andere geschieht dann automatisch. Alle Inhalte werden von der hagebau verfasst, mit themenspezifischen Schlagworten versehen und in Contentful gespeichert. Gesellschafter können die für sie relevanten Inhalte herstellerbezogen oder themenspezifisch beziehen und sie über Schnittstellen in ihren Webauftritt einbinden – moderner Content Commerce – für alle Gesellschafter gleichermaßen.

Zeitgemäßer Content Commerce für wertvolle Inhalte und Marken

Durch die zentrale Bereitstellung können Gesellschafter ihren Onlineauftritt bequem und ohne viel Zusatzaufwand mit Leben füllen. Sie bieten dadurch nicht mehr nur reine Blogartikel an, sondern präsentieren ihren Kunden einen Überblick über die beschriebenen Produkte und können sogar ein Angebot unterbreiten.

Durch die Steigerung der Markensichtbarkeit, die automatische Ausspielung von Inhalten für verschiedene Medienformate und die kanalübergreifende Personalisierung der Kundenansprache kann die hagebau eine professionelle Content Commerce Strategie für Gesellschafter gewährleisten und sicherstellen, dass Kunden regelmäßig mit gut aufgearbeiteten, spannenden Inhalte versorgt werden. Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg der hagebau als E-Commerce Vorreiter.

Detailliertere Informationen zum Projekt gibt es in unserer kostenfreien Success Story.

