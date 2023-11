Dr. Björgulf Herberger über die Softlifting Methode

Gesichtschirurgie als Kunstform: Ein Interview mit Dr. Björgulf Herberger von den Musenhof Kliniken über die Softlifting Methode

Interviewer: Dr. Herberger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Ihr Vater, Dr. Armand Herberger, ist als Erfinder des Softliftings bekannt. Wie beeinflusst dieses Erbe Ihre Arbeit in den Musenhof Kliniken?

Dr. Björgulf Herberger: Es ist mir eine Freude, hier zu sein. Mein Vater hat mit dem Softlifting nicht nur eine Methode, sondern eine Philosophie in der ästhetischen Chirurgie begründet. Diese Philosophie, die das natürliche und harmonische Erscheinungsbild in den Vordergrund stellt, leitet auch heute unsere Arbeit in den Musenhof Kliniken. Ich habe die Methodik seit über 15 Jahre kennenlernen dürfen und

Interviewer: Sie sprechen von den Spuren, die das Leben in unseren Gesichtern hinterlässt. Wie geht das Softlifting darauf ein?

Dr. Herberger: Das Softlifting ist eine sanfte, aber effektive Methode, um die Zeichen der Zeit zu mildern, ohne die individuellen Merkmale zu verlieren oder gar zu entstellen. Wir operieren ja jedes Mal ein wenig die Seele mit und zielen darauf ab, dass der Mensch entlastet wird von Voralterung und problematischen Entwicklungen, die Vitalität und Lebensfreude relevant beeinträchtigen. Das dahinterliegende Bedürfnis, sich in seiner Haut wohlzufühlen, ist dem Menschen von Natur aus gegeben.

Interviewer: Welche Vorteile bietet das Softlifting gegenüber traditionellen Facelift-Methoden?

Dr. Herberger: Der größte Vorteil ist die Natürlichkeit des Ergebnisses. Durch die Kombination aus minimalinvasiven Techniken und einer lediglich lokalen Betäubung bzw. dem Verzicht auf eine Vollnarkose reduzieren wir das medizinische und ästhetische Risiko erheblich, ebenso die Downtime. Unsere Patienten gehen am Folgetag ohne Verband nach Hause und können i.d.R. nach etwa einer Woche ihrem Alltag nachgehen, was bei herkömmlichen Methoden oft länger dauert.

Interviewer: Wie stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse den Erwartungen Ihrer Patienten entsprechen?

Dr. Herberger: Ich führe seit 15 Jahren individuelle Beratungsgespräche durch. Ich möchte erfahren, welche Bereiche als besonders relevant störend bzw. bedrückend empfunden werden oder auch Probleme machen. Hierbei kann die Eigenwahrnehmung und der individuelle Wunsch nach Veränderung sich ganz wesentlich von der Wahrnehmung des Arztes unterscheiden. Am Ende eines Gespräches dürfen unsere Patienten eine empathisch fachliche Einschätzung erwarten, was Sie von Ihrem individuell angepassten Softlifting erwarten dürfen. Mir schauen quasi MonaLisa über die eine und mein Vater die andere Schulter, um diesen Ansprüchen genügen zu können. Es gibt so viele Faktoren, die bestimmen, ob am Ende jedes einzelne Ergebnis gut wird. Die Bereitschaft, sich ernsthaft mit den Menschen und Ihren Anliegen auseinanderzusetzen ist für mich wegweisend gewesen.

Interviewer: Die Musenhof Kliniken sind bekannt für ihre exklusive Lage und das umfassende Angebot. Wie wichtig ist das Gesamterlebnis für Ihre Patienten?

Dr. Herberger: Das Gesamterlebnis zählt null, wenn unsere medizinische Leistung nicht stimmen würde. Trotzdem ist auch ästhetische Chirurgie mehr als nur ein medizinischer Eingriff allein. Die ruhige und schöne Umgebung unserer Kliniken tragen wesentlich zur Entspannung und zum Wohlbefinden unserer Patienten bei. Sie verbinden die Behandlungen bei uns oft mit einem Kurzurlaub in der Pfalz. Unsere Klinik MonaLisa ist gerade auch im Zusammenhang mit dem Umfeld in Deidesheim wie ein HideAway vom Alltag. Das funktioniert für Promis genauso gut wie für jeden anderen Privatmann oder -frau.

Interviewer: Was würden Sie jemandem sagen, der über ein Softlifting nachdenkt?

Dr. Herberger: Informieren Sie sich gründlich und wählen Sie einen erfahrenen Arzt, dem Sie vertrauen können. Ein Softlifting kann Ihr äußeres Erscheinungsbild erheblich verjüngen und Ihre innere Zufriedenheit widerspiegeln. Wir in den Musenhof Kliniken stehen für eine Beratung gerne zur Verfügung und begleiten Sie auf jedem Schritt dieses Weges.

Persönliche und individuelle Beratung

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr äußeres Erscheinungsbild nicht mehr Ihre innere Vitalität widerspiegelt, laden wir Sie herzlich zu einem persönlichen Beratungsgespräch in den Musenhof Kliniken ein. Lassen Sie uns gemeinsam einen Weg finden, Ihre natürliche Schönheit zu unterstreichen und Ihr Selbstvertrauen zu stärken. Kontaktieren Sie uns, um mehr über das Softlifting und unsere individuellen Behandlungskonzepte zu erfahren.

