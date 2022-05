Dr. Reuter Investor Relations: InnoCan zielt mit Cannabis auf eine lukrative Marktnische in der Tiermedizin

Das biopharmazeutische Unternehmen will mit seiner Technologieplattform die Bioverfügbarkeit von cannabisbasierten Substanzen erheblich verbessern.

Mit der jüngsten Veröffentlichung seiner neuesten Zulassungsantrags für die Cannabidiol(CBD)-Rezeptierung seiner LPC-Plattform hat InnoCan Pharma die nächste wichtige Etappe auf seinem Weg gemeistert, um mit seinen Plattformen für die Verabreichung von cannabisbasierten Medikamenten zur Behandlung von unterschiedlichen Krankheiten in Zukunft größere Umsätze zu erzielen. Die jüngste Patentanmeldung bezieht sich auf einen Wirkmechanismus der die kontrollierte Freisetzung von CBD in die Blutgefäße bei einer verbesserten pharmakokinetischen Performance ermöglicht.

Die Patentanmeldung beinhaltet eine neue partikelbezogene Formulierung von CBD, mit der eine kontinuierliche Freisetzung von CBD in das Blutplasma umgesetzt wird. Dem Unternehmen zufolge eröffnet diese neue Formulierung einen neuen Weg für eine durchgängige Wirkstofffreisetzung bei CBD. Damit verbessere sich weiter die Vielseitigkeit bei der Anwendung der InnoCan-Produkte. Für InnoCan ist dieser Erfolg eine Schlüsseletappe für die Behandlung von verschiedenen Erkrankungen mit einem neuen Wirkansatz. Aufgrund des hohen medizinischen Bedarfs erwartet InnoCan noch für dieses Jahr den Beginn von Verhandlungen mit potenziellen Kooperationspartnern. Ein erfolgreicher Vertragsabschluss hätte positive Auswirkungen auf den Aktienkurs, der sich seit Jahresbeginn größtenteils seitwärts bewegt.

Der positive Nachrichtenfluss der letzten Monate war für die Analysten von PESG Research Anlass, um InnoCan Pharma in einer aktuellen Studie als in Zukunft führendes Unternehmen bei tiermedizinischen Produkten auf der Basis von CBD-Substanzen zu porträtieren. Den Experten zufolge bietet InnoCan erfolgreich Lösungen für die bislang niedrige Bioverfügbarkeit von Cannabidiolen als medizinisch nutzbare Substanzen an. Unter den verschiedenen firmeninternen Plattformen zielt die injizierbare Liposomtechnologie auf den florierenden Markt der Tiermedizin ab. InnoCan will mit den Lizenzverhandlungen beginnen sobald die Datenerhebungen komplett abgeschlossen sind, und wendet sich hier an einen Markt mit einem Umsatzvolumen von 52 Milliarden US-Dollar. Allein in den USA wurde der anvisierte Markt für Haustiere im Jahr 2021 auf 39,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. Wichtigste Wachstumstreiber sind der steigende Bedarf an Routineuntersuchungen und an Behandlungen von chronischen Erkrankungen bei älteren Haustieren.

Positiv für InnoCan ist, dass die größten Unternehmen, die in der Tiermedizin unterwegs sind, sich bislang noch nicht im Bereich der CBD-basierten Arzneien positioniert haben. Dementsprechend groß ist das Feld für neue Akteure. Nur drei der führenden Tiermedizinkonzerne – Zoetis (2), Boehringer Ingelheim (10) und Merck Animal Health (3) – besitzen CBD-Patente. In diesem Wettbewerbsumfeld können sich die LPT- und Exosomplattform von InnoCan mit ihren Mechanismen zur verbesserten Bioverfügbarkeiten von CBD-Substanzen entfalten.

Ein Anwendungsbereich ist die Schmerztherapie bei Hunden, die in fortgeschrittenem Alter verstärkt an Epilepsie und Erkrankungen des Knochenbaus leiden. Gelingt es, die jüngsten klinischen Erfolge fortzusetzen, könnte InnoCan das sich bietende Marktpotenzial erschließen. Im November 2021 veröffentlichte InnoCan positive klinische Resultate bei einer schmerzlindernden Therapie, welche den finalen Durchbruch für die LPT-Plattform bedeuten könnte. Die Studie bei einem Hund zeigte nach einer einmaligen Gabe über einen Zeitraum von mindestens sechs Wochen erhöhte Plasmakonzentrationen mit CBD. Der Hunde wurde mit osteoarthritischen Zusatzmitteln in Kombination mit der injizierbaren CBD-Formulierung auf der Basis der LPT-Plattform von InnoCan behandelt.

Als Ganzes betrachtet befinden sich CBD-Substanzen in der Tiermedizin noch in den Kinderschuhen. Ungeachtet der Tatsache, dass etliche Pharmakonzerne in der Tiermedizin unterwegs sind, kann sich InnoCan hier bei den CBD-Lösungen positionieren. Im Juli 2020 erhielt das Unternehmen von der FDA die Mitteilung, dass sein nicht-verschreibungspflichtiges Spray die erfolgreiche technische Bewertung und die Zulassung für den Verkauf in den USA erhalten hat. Die schmerzlindernde Substanz besteht aus einer Mischung von Magnesiumöl, Methylsalizylat, Menthol und CBD. Für die Analysten von PESG Research ist InnoCan ein Übernahmeobjekt für finanzstarke Wettbewerber, sobald sich erste Fortschritte bei der Lizensierung und Kommerzialisierung der CBD-Plattformen abzeichnen.

Innocann Pharma

ISIN: CA45783P1027

WKN: A2PSPW

W https://innocanpharma.com

Land: Kanada / Deutschland

Marktkapitalisierung: 152,12 Mio. CAD

Kurs (Frankfurt): 0,44 Euro

52W Hoch: 1,37 Euro

52W Tief: 0,22 Euro

