Dr. Reuter Investor Relations: Medizin-Sektor im ‚rasanten‘ Wandel: Clearmind Medicine, Fresenius und Sartorius stehen für moderne Technologien

Es gibt wenige Bereiche, in denen neue Technologien und Entwicklungen so wichtig sind wie im Medizin-Sektor. Dabei verändert sich die Branche so schnell und rasant wie schon lange nicht mehr. Das legt auch eine Studie von Deloitte nahe. Laut der Studie „Life Sciences & Health Care Predictions 2025“ werden bis 2025 einschneidende Veränderungen im Gesundheitswesen zu beobachten sein. Die Corona-Pandemie zeigt sich dabei als Verstärker und Treiber von Innovation und Digitalisierung.

Die Digitalisierung spielt eine Hauptrolle. „Die Gesellschaft altert, die Gesundheit kostet immer mehr Geld. Die Digitalisierung des Systems kann jedoch die Leistung günstiger machen und die Qualität verbessern“, fasst McKinsey in einer Studie zusammen. In Deutschland gibt es dabei noch Nachholbedarf. Nur 16 % der Deutschen messen Telemedizin laut einer Fresenius-Studie eine hohe Bedeutung zu. Nur 2 % nehmen Video-Sprechstunden in Anspruch. Zum Vergleich: In den USA sind es bereits 22 %.

Clearmind Medicine: Mit modernen Technologien gegen psychische Krankheiten

Neue Wege geht man auch bei der Behandlung von Patienten, die von Suchterkrankungen, Depressionen oder Angststörungen betroffen sind. Das Marktvolumen für diesen Bereich wird derzeit auf rund 238 Milliarden US-Dollar geschätzt. Weltweit gehen jährlich in etwa 12 Milliarden Arbeitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen verloren. Nach Hochrechnungen könnte das der Weltwirtschaft zwischen 2011 und 2030 rund 16 Billionen US-Dollar an Wirtschaftsleistung kosten. Die Bedeutung für die leidenden Menschen ist mit Zahlen gar nicht zu betiteln. Höchste Zeit also, dass sich medizinische Forschungsunternehmen dem Problem verstärkt widmen, versuchen Lösungen zu finden und sich dabei moderne Technologien zunutze machen. Genau das versucht Clearmind Medicine Inc. (ISIN: CA1850531056), Pharma-Konzerne wie Johnson (ISIN: US4781601046), Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035) und AstraZeneca (ISIN: GB0009895292) sorgen dabei für gute Behandlungsmöglichkeiten.

Weitere wegweisende Entwicklungen sind rund um die künstliche Intelligenz, die Computerisierung, die Personalisierung, die Biologisierung und die Miniaturisierung zu erkennen. Auch Roboter könnten bald eine größere Rolle spielen. An solchen forschen beispielsweise iRobot (ISIN: US4627261005) oder Toyoto Motor (ISIN: JP3633400001) mit „Toyota Partner Robots“.

Spannende Aktien im Medizin-Sektor

Clearmind Medicine (ISIN: CA1850531056): Das kanadische Unternehmen aus Vancouver erforscht und entwickelt fortschrittliche Psychedelika zur Behandlung von Sucht, Depressionen und Angstzuständen. Clearmind hat bereits vielversprechende Ergebnisse in präklinischen Studien veröffentlicht. Auch der Plan, Alternativen zu alkoholischen Getränken für die Behandlung von Alkoholsucht zu entwickeln, zeigt den innovativen Ansatz des börsennotierten Unternehmens. Clearmind Medicine feierte seinen Börsengang im Jahr 2021.

Fresenius (ISIN: DE0005785604): Wenn es um Innovationen im Medizin-Sektor geht, dann darf dieser deutsche Aktien-Konzern auf keinen Fall fehlen. Das Unternehmen aus dem Gesundheitssektor hat immer wieder mit modernen Technologien für Aufsehen gesorgt. Im Jahr 2021 eröffnete Fresenius ein neues Technologiezentrum in Schweinfurt.

Sartorius (ISIN: DE0007165631): Dem deutschen Pharma-Unternehmen kommt international eine führende Rolle zu, wenn es um Labor- und Prozesstechnologie geht. Der Konzern konzentriert sich auf die Bereiche Biotech-, Pharma- und Nahrungsmittel-Industrie. In diesen steht Sartorius für immer neue Ideen und Innovationen.

Baillie Gifford Worldwide Health Innovation (ISIN: IE00BN7HTK74): Ein Fonds, der innovative Medizin-Konzerne aus der ganzen Welt zusammenfasst. Rund 60 % kommen aus den USA, knapp 6 % aus Deutschland. Top-Holdings sind Sartorius (ISIN: DE0007165631), Illumina (ISIN: US4523271090) und Moderna (ISIN: US60770K1079).

KBC Equity Fund Medical Technologies (ISIN: BE0170813936): Von einer Fondsgesellschaft aus Belgien ins Leben gerufen, kümmert sich dieser Fonds ebenfalls um Technologien im Medizin-Sektor. Top-Holdings sind die UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021) und Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000).

Der Medizin-Sektor erlebt derzeit die ein oder andere wesentliche Neuerung – und das könnte nur der Anfang sein. Dank moderner Technologien und innovativen Unternehmen könnten der Gesundheitsbranche viele positive Veränderungen bevorstehen. Mit spannenden Aktien können Sie an solchen mitwirken.

