Dr. Reuter Investor Relations: Überzeugende Bohrergebnisse – Arcadia Minerals gelingt der nächste Schritt bei Lithium-Projekt

Der Lithium-Preis hat in den vergangenen Wochen neue Höhen erreicht, die Nachfrage aus der Elektroautoindustrie ist dank Tesla und Co. ungebrochen hoch. Arcadia Minerals präsentierte nun Bohrergebnisse von seinem Lithium-Projekt in Nambia, die für einen deutliche Vergrößerung des Vorkommens sorgen könnten.

Während der globale Automarkt für Verbrenner darbt, läuft es für die Anbieter von Elektroautos wie geschmiert. Tesla ist dabei nur eines von vielen Beispielen: Die Produktion wächst rasant, obwohl im ersten Quartal die neue Fabrik bei Berlin erst hochgefahren werden musste. Der US-Elektroautobauer meldete einen Umsatz von 18,8 Milliarden Dollar, ein Plus von satten 81%. Die Zahl der ausgelieferten Autos lag bei 310.048 und damit rund 68% höher als im Vorjahresquartal. Ähnlich rapide Wachstumszahlen zeigen auch die etablierten Hersteller bei ihren elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Schon lange sind sie voll ins Wettrennen mit dem Elektroauto-Pionier eingestiegen und kämpfen um Marktanteile.

Elektromobilität benötigt Lithium – Arcadia Minerals

Dementsprechend wächst auch die Pipeline an Batteriefabriken, die die Autohersteller versorgen wollen. Laut Markdaten von Benchmark Minerals wurden die Kapazitäten seit Anfang 2021 mehr als verdoppelt. Diese Fabriken benötigen Lithium, dass bei den Batterien nicht zu ersetzen ist. Dementsprechend ist auch der Run auf Lithium-Miner und Hersteller groß. Zuletzt erlebte die Aktie von Lithium Americas eine große Nachfrage und konnte von Anfang März bis Mitte April um über 50% zulegen, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam. Im vergangenen Jahr wurden mehrere fortgeschrittene Lithium-Developer übernommen wie beispielsweise Neo-Lithium. Als Käufer treten dabei meist chinesische Unternehmen auf. Das Reich der Mitte ist der größte Markt für Elektroautos und beherbergt eine ganze Reihe von heimischen wie international aufgestellten Produzenten.

Noch im Anfangsstadium befindet sich die Aktie von Arcadia Minerals. Die Australier gehören noch zur Kategorie der Lithium-Explorer und entwickeln das Bitterwasser-Projekt in Namibia. Nun meldete das Unternehmen Ergebnisse von Bohrungen an dem Vorkommen. Dabei wurden die Resultate von 32 des insgesamt 64 Bohrlöcher umfassenden Explorations-Programms veröffentlicht. Bemerkenswert: In allen Fällen traf Arcadia Minerals dabei auf Lithium, wobei die Löcher bis maximal in eine Tiefe von nur 9,6 Meter reichten.

Arcadias Vorstandschef Philip le Roux zeigte sich folgerichtig sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Die Resultate eignen sich, um die Ressource „signifikant“ zu erhöhen“, so der CEO. Dies gelte insbesondere mit Blick darauf, dass die bisherige geschlussfolgerte Ressource auf Basis von nur 16 Löchern abgeleitet wurde. Die bestehende Ressource umfasst bisher 15,1 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Grad von 847 ppm Lithium. Sie wurde nach dem anerkannten australischen JORC-Standard abgeleitet. Die genannten Werte werden in der Branche als kommerziell nutzbar angesehen.

Laut Philip le Roux wird bereits parallel an einem Update der Ressourcenstudie gearbeitet. Die Arbeiten dazu könnten bereits am Ende dieses zweiten Quartals abgeschlossen werden. Zudem untersucht das Unternehmen bereits die Möglichkeit, ob und wie batteriefähiges Lithium für den Weltmarkt hergestellt werden kann.

Daneben gab Arcadia Minerals bekannt, dass man über seine lokale Tochtergesellschaft Brines Mining and Exploration Namibia (Pty) Ltd (BME) die erste Option zum Erwerb des Bitterwasser-Projekts gezogen hat. So hat das Unternehmen 25% der Anteile daran für 92.000 AUD erworben. Darüber hinaus hält Arcadia für zwei Jahre die Option, die restlichen 75% an Bitterwasser zu erwerben. Dann wären noch einmal 184.000 AUD fällig. Parallel prüft das Unternehmen, ob sich weitere Bereiche der Liegenschaft für die Lithium-Exploration eignen. Insgesamt hat Arcadia dort Zugriff eine Fläche von mehr als 4.000 Quadratmetern. Neben Bitterwasser hält Arcadia noch weitere Projekte in dem südwestafrikanischen Land und legt den Fokus dabei auf weitere Batteriemetalle wie Nickel, Tantal, das genannte Lithium, aber auch auf Gold.

Arcadia Minerals

ISIN: AU0000145815

WKN: A3C7FG

www.arcadiaminerals.global

Land: Australien / Namibia



