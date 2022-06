Dr. Reuter Investor Relations: Vanadium Resources: So läuft die Planung für den Minenbau!

Schon im September dieses Jahr will Vanadium Resources eine Machbarkeitsstudie für den Bau der Mine auf dem Steelpoortdrift-Projekt der Öffentlichkeit präsentieren. Nach der Vorlage muss das Management des australischen Unternehmens die endgültige Entscheidung für den Bau des Bergwerks in Südafrika treffen. Die Aktie eignet sich als Beimischung für Investoren, die auf den grünen Rohstoffabbau setzen wollen.

In den großen Rohstoffländern Australien und Kanada gibt es scheinbar unzählige Unternehmen, die auf die Entdeckung neuer Vorkommen setzen. Für Anleger ist es dann nicht ganz einfach stets auf die richtige Aktie setzen. Von 100 Vorkommen, die entdeckt werden, wird vielleicht aus einem oder zweien ein Bergwerk, dass am Ende Rohstoffe abbaut und auch Geld verdient. Dieser Prozess ist dementsprechend risikoreich: Je früher ein Anleger einsteigt, desto höher das Risiko.

Bei Vanadium Resources ist die Sachlage etwas anders. Denn die australische Firma stet bereits kurz vor dem Ende dieses Entdeckungsprozesses. Für ihr Steelpoortdrift-Projekt im bekannten südafrikanischen Bushveld-Komplex, wo sich bereits zahlreiche Minen großer Konzerne wie Glencore in Betrieb befinden, wurden die wichtigsten Hürden bereits genommen. So liegt eine Ressourcenstudie eines unabhängigen Gutachters vor, die die Größe des Vorkommens bestätigt.

Zudem haben die Unternehmer aus down under bereits eine Vormachbarkeitsstudie vorgelegt. Dieser Pre Feasibility (PFS) genannte Bericht beschäftigt sich zum einen mit den technischen Faktoren für den Abbau, zum anderen haben Investoren dadurch aber auch einen ersten Einblick in die wirtschaftlichen Kennzahlen. Da es sich bei, Projekt Steelpoortdrift um das größte, noch nicht erschlossene Vanadium-Vorkommen der Welt handelt, kann Vanadium Resources mit seinen Pfunden wuchern. So kommt die PFS auf einen Investitionsbedarf von lediglich 200 Mio. US-Dollar, wobei ein Puffer in Höhe von 15 Prozent bereits berücksichtigt wurde. Demgegenüber steht ein EBITDA in Höhe von 5,8 Mrd. US-Dollar über eine Laufzeit der Mine von 27 Jahren.

Ein solch lange Abbaudauer ist im Rohstoffgeschäft durchaus üblich. Die Gutachter rechnen dabei mit Produktionskosten von nur 3,08 US-Dollar je Pfund Vanadium. Kalkuliert wurde in der Studie mit einem Verkaufspreis von 9,03 US-Dollar je Pfund. Der aktuelle Marktpreis für Vanadium Pentoxide liegt aber um ein Viertel bis ein Drittel höher. Dies bietet dem Unternehmen langfristig einen guten Sicherheitspuffer.

Diese Zahlen sind aber nun einmal vorläufig. Entscheidend wird der September werden, wenn Vanadium Resources die endgültige Machbarkeitsstudie, die sogenannte Definitive Feasibility Study (DFS), vorlegt. Dann wird es sicher Veränderungen bei den Kosten geben, schließlich sind viele Produkte in den vergangenen Monaten teurer geworden. Allerdings hat das Unternehmen sowohl bei einem möglichen Abbau technische Fortschritte gemacht, als auch neue Chancen auf der Einnahmenseite bekommen. Denn die Inflation hat ja auch im Vanadium-Markt zugeschlagen und für höhere Preise gesorgt.

Sobald die DFS vorliegt kann das Management des Unternehmens die Entscheidung für die Finanzierung des Baus treffen. Hier rechnet man bisher mit einem Kreditanteil von 60 Prozent. Der Rest soll durch einen Abnahmevertrag, ein sogenanntes Offtake-Agreement, mit einem Rohstoffhändler oder einem Verarbeiter hereingeholt werden. Einen kleinen Beitrag dürften auch die Aktionäre noch per Kapitalerhöhung leisten.

Für interessierte Investoren besteht bei Vanadium Resources somit nicht mehr das Risiko, dass hier überhaupt kein wirtschaftlicher Abbau möglich ist. Aufgrund des Fortschritts des Projekts bestehen die wesentlichen Faktoren aus der Finanzierung und den technischen Risiken beim Bau der Mine. Vanadium Resources befindet sich also bereits auf der Zielgeraden. Die Aktie von Vanadium Resources ist dabei auch langfristig aus Portfoliogesichtspunkten interessant. Wer sein Depot mit Blick auf die geopolitischen Entscheidungen des Ukraine-Kriegs „grüner“ gestalten will, kommt an Zulieferern für die Batterieindustrie nicht mehr vorbei. Denn dort kommt das starke Wachstum der Vanadium-Nachfrage her. Hierbei ist das Material vor allem für Energiespeicher interessant, die in der Wind- und Solarindustrie eine immer größere Rolle einnehmen. Dementsprechend lohnt es sich, jetzt schon einen Blick auf die Aktie von Vanadium Resources zu werfen. Aufgrund der jüngsten Verwerfungen an den Aktienmärkten ist auch dieses Papier deutlich von seinen Hochkursen zurückgekommen.

Vanadium Resources

ISIN: AU0000053522

WKN: A2PPPU

https://vr8.global/

Land: Australien / Südafrika

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Oder zu Vanadium Resources? Dann lassen Sie sich in unseren Verteiler eintragen mit dem Stichwort: „Nebenwerte“ bzw. „Vanadium Resources“. Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Vanadium Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Vanadium Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Der Artikel kann im Vorfeld der Veröffentlichung Vanadium Resources vorgelegt worden sein. Dies dient der Gewährleistung korrekter Unternehmensangaben.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Vanadium Resources abgerufen werden: https://vr8.global/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Vanadium Resources vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Vanadium Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

ereuter@dr-reuter.eu

http://www.dr-reuter.eu

Pressekontakt

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

ereuter@dr-reuter.eu

http://www.dr-reuter.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.