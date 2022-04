Dr. Reuter IR zu artnet: Von Gemälden bis hin zu Oldtimern: Große Kunst als Anlagewerte

Wer kennt ihn nicht, den Spruch: Ist das Kunst, oder kann das weg? Was denn nun wirklich Kunst ist, und was nicht, darüber wird man sich wohl auch in 100 Jahren noch streiten. Doch eines ist klar: Als Geldanlage funktionieren eine ganze Menge von Vermögenswerten sehr gut, welche der Kunstbranche zuzuordnen sind. Ganz egal, ob es dabei den ein oder anderen gibt, der die Kunst hinter der Kunst bezweifelt. Um dies zu belegen, muss man nur eine Zahl ansehen: 1.481 Milliarden US-Dollar. Diese Summe besaßen im Jahr 2020 besonders reiche Investoren auf der ganzen Welt an Kunst, Antiken, Antiquitäten, Oldtimern und Weinen. Das geht aus der Studie „7. Deloitte Art & Finance Report 2021“ hervor. In dieser wurden nur Ultrareiche berücksichtigt, die ein Vermögen von ehr als 50 Millionen Dollar vereinen. Die breite Masse ist in dieser Summe also noch nicht einmal eingerechnet.

Die Studie wird alle zwei Jahre erneuert, die siebte Version kam Anfang 2022 heraus. Deloitte verfasst sie in Zusammenarbeit mit dem Kunstmarkt-Analysten ArtTactik. Spannend ist, dass die Studie zu dem Schluss kommt, dass die Summe in den nächsten Jahren noch deutlich ansteigt. Bei gleichbleibender Wirtschaftslage erwarten die Forscher einen Wert von 1.882 Milliarden Dollar, den die Superreichen in der Kunstszene unterbringen. Eine Prognose, die für Vermögensmanager ein enormes Potenzial mitbringt. Auch deswegen, weil die Stimmung auf dem Markt zusammengetragen wird. Diese gilt nicht nur für Menschen mit ganz dickem Portemonnaie, sondern auch Investoren mit einem kleineren Budget.

Aktien und Fonds, die für große Kunst stehen

artnet (ISIN: DE000A1K0375): Gemälde werden wohl immer der Klassiker der Kunst bleiben. Der Kunsthandelt ist daher ohne Frage große Kunst – und damit bietet die artnet AG auch passende Wertpapiere. Das Unternehmen aus Berlin unterhält eines der führenden Online-Portale für eCommerce im Bereich Kunst. Auch Informationen und Analysen bietet die Plattform. So ist sie für Käufer, Kunstinteressierte und Künstler gleichermaßen interessant. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Kunstwerke selbst. Es handelt sich bei artnet um ein traditionsreiches Familienunternehmen, dass immer mit der Zeit gegangen ist. Über das Segment artnet Galerien bietet das Portal Kunstwerke von rund 2.000 der renommiertesten Auktionshäuser der Welt an. Über 173.000 Kunstwerke und über 37.000 Künstler werden geführt. Da dürfte für jeden große Kunst dabei sein.

Volkswagen (ISIN: DE0007664039): Autos sind für viele Menschen mehr Kunst als Fortbewegungsmittel. Das gilt im Besonderen für OIdtimer – und diese sind von dem Traditionsunternehmen VW oft besonders beliebt. Daher steht auch die Aktie des deutschen Automobilherstellers für große Kunst.

eBay (ISIN: US2786421030): Auch die weltweit größten Internet-Tauschbörse und Handelsplattform der Welt steht für große Kunst. Das liegt ganz einfach daran, dass über sie viele Objekte verkauft und gekauft werden, welche in der Kunstszene beheimatet sind. Dabei kann es sich wirklich um alles handeln – typisch Kunst eben.

Nordea 1 Stable Return Fund (ISIN: LU0841555278): Die große Kunst bei Fonds besteht darin, für sichere und hohe Rendite zu sorgen. Dieser Fonds will dieses Ziel durch die Top-Holdings ebay, Alphabet (ISIN: US02079K3059), Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) und Coca-Cola (ISIN: US1912161007) erreichen.

Egal ob Gemälde, Weine oder Oldtimer. Was Kunst ist, dass sollte jeder für sich selbst bewerten. Über die Jahre hat sich aber definitiv gezeigt, dass Kunstwerke und ähnliche Vermögenswerte ein großes Potenzial mitbringen. Denn so viel falsch machen die Superreichen beim Investieren nicht oft. Sonst schwindet der Reichtum schnell.

Quellen:

https://www.handelsblatt.com/arts_und_style/kunstmarkt/7-deloitte-art-und-finance-report-2021-kunst-wird-als-baustein-fuer-vermoegen-wichtiger/28149150.html#:~:text=Deloitte%20Art%20%26%20Finance%20Report%202021,Report%E2%80%9C%20des%20Finanzdienstleisters%20Deloitte%20hervor.&text=Das%20erste%20Gem%C3%A4lde%20auf%20einer%20Blockchain.

https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/pernod-ricard-aktie-weng-fine-art-&-co-kunst-papiere-fuer-sammler-1030357611

