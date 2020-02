Dr. Schutz floor remake System ist Sieger des M&K Awards 2020

Die Dr. Schutz Group hat sich unter den Finalisten des M&K Awards 2020 durchgesetzt und gewinnt in der Kategorie „Bauen, Einrichten & Versorgen“ den ersten Preis.

Die Dr. Schutz Group hat sich unter den Finalisten des M&K Awards 2020 durchgesetzt und gewinnt in der Kategorie „Bauen, Einrichten & Versorgen“ den ersten Preis. Die mehrfach ausgezeichnete und mit dem Blauen Engel ausgestattete Innovation made in Germany bietet Krankenhäusern eine moderne Möglichkeit zur Sanierung von Bestandsböden, wodurch lange Ausfallzeiten und hohe Kosten vermieden werden.

(Bonn, 13.02.2020) Das floor remake System von Dr. Schutz gewinnt den M&K Award 2020. Zum siebten Mal wird der M&K Management & Krankenhaus Award im deutschsprachigen Raum vergeben. Zunächst traf eine hochkarätig besetzte Jury eine Auswahl aus den vielen eingereichten Produkten.

Produkten.

Die Vorauswahl ging anschließend in die Leserentscheidung, bei der das Bonner Unternehmen mit seinem Renovierungssystem überzeugen konnte. Management & Krankenhaus, die Zeitung für Entscheider im Gesundheitswesen, verfügt über 30.000 Leser der Printausgabe (IVW geprüft).

Nach dem German Innovation Award 2018 und 2019 ist das die nächste Auszeichnung für Innovation und Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung der Dr. Schutz Group.

Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit – bei der Produktentwicklung setzt die Dr. Schutz Group auf höchste Ansprüche besonders im Health & Care-Bereich. Bei dem weltweit einmaligen floor remake System werden Bestandsböden transparent oder in Farbe renoviert und dauerhaft vor Flecken und Kratzern geschützt. Die Fugen und Oberfläche des Bodens werden dabei hermetisch versiegelt, sodass Keime und Schmutz nicht mehr eindringen und sich festsetzen können, wie eine Studie des renommierten Eurofins Instituts vor kurzem nachgewiesen hat. Darüber hinaus erfüllt das System des weltweiten Marktführers für Permanentbeschichtungen auch die wichtigen Hygienestandards der TRBA 250.

Neben Hygiene sind auch Design und Optik eines Krankenhauses von hohem Wert. Daher sind im Rahmen des floor remake Systems individuellen Gestaltungswünschen nahezu keine Grenzen gesetzt. So gibt es, neben einer großen Farb- und Glanzgradauswahl, auch viele Designelemente, wie Logos oder Wegweiser, die in Form von Folien oder Schablonen in die neue Bodengestaltung integriert werden können. Qualität und Funktion der extrem abriebfesten Beschichtungen ermöglichen darüber hinaus eine sehr leichte Pflege der Böden, was wiederum zu einer deutlichen Senkung der Unterhaltskosten führt.

„Die jahrelange Forschungs- und Entwicklungsarbeit besonders für den Health & Care-Bereich wird von der Branche wahrgenommen und ausgezeichnet. Das ist ein großer Erfolg für das ganze Team, auf den wir alle sehr stolz sind“, so Dr. Lothar Schutz, Inhaber und CEO der Gruppe. „Nachhaltigkeit, Hygiene und Sicherheit bilden das Fundament jedes erfolgreichen Krankenhausbetriebes in Deutschland. Wir freuen uns sehr mit dem Dr. Schutz floor remake System unseren Beitrag für diese wichtige Arbeit leisten zu können.“

Mehr Informationen zum System gibt es unter:

www.dr-schutz.com/floor-remake

Die Dr. Schutz Group ist seit 60 Jahren spezialisiert auf die Werterhaltung und Renovierung von Bodenbelägen aller Art und arbeitet in enger Zusammenarbeit mit den führenden Belagsherstellern. Als Spezialist für die Bodenpflege und Werterhaltung bündelt die Dr. Schutz Group alles unter einem Dach: Die Marke Dr. Schutz für die Reinigung, Pflege und Werterhaltung aller Böden, eukula als Spezialsortiment für Lacke und Öle auf allen Holz- und Korkböden und das Möbelgleitersystem scratchnomore rundet den Schutz aller Böden im Gebrauch ab. 2018 wurde das Unternehmen mit dem German Innovation Award ausgezeichnet und erhielt damit eine Auszeichnung für das innovative floor remake System zur nachhaltigen Sanierung und Neugestaltung unterschiedlichster Böden im Bestand.

