DR-WALTER ernennt weiteren Geschäftsführer und besetzt die Position des kaufmännischen Leiters

Aufgrund des starken Unternehmenswachstums der letzten Jahre bekommt der Spezialist für Auslandsversicherungen mit Angelika V. Kolmer eine neue Geschäftsführerin und mit Dirk Imbach-Ratz einen kaufmännischen Leiter.

Von Teamleitung in höchste Führungsebene

Angelika V. Kolmer (64) arbeitet bereits seit 1994 bei DR-WALTER. In ihren Verantwortungsbereich fiel der Aufbau der Leistungsabteilung. Seit 2005 leitete sie erfolgreich diesen Bereich und zeichnete sich durch fundiertes Fachwissen und souveräne Führung aus. In ihrer neuen Funktion als Chief-Operations-Officer (COO) verantwortet Angelika V. Kolmer die Bereiche Vertrag, Zahlung und Leistung. Zu ihren zukünftigen Aufgaben gehört die Verbesserung der Customer Experience durch Vereinfachung, Personalisierung und Digitalisierung der Geschäftsprozesse und Strukturen. “Es ist eine große Ehre für mich, in der über 60-jährigen Geschichte des Familienunternehmens der insgesamt dritte Geschäftsführer zu werden. Und die erste Geschäftsführerin. Ich freue mich, in Zukunft noch aktiver und gestalterischer an der Weiterentwicklung von DR-WALTER mitarbeiten zu können.”

Verstärkung durch kaufmännischen Leiter

Aufgrund des Wachstums des Unternehmens in den letzten Jahren ist die Stelle des kaufmännischen Leiters neu eingerichtet und mit Dirk Imbach-Ratz (50) besetzt worden.

Der studierte Betriebswirt verfügt über weitreichende Berufserfahrungen in der Touristikbranche. Zuletzt war er als Head of Finance & Controlling für die Tour Vital Touristik tätig, die seit 2011 zum Thomas-Cook-Konzern gehörte. In sein Aufgabengebiet fallen die Bereiche Finanzen, Personal, Compliance und Qualitätssicherung.

Neuausrichtung von DR-WALTER

Durch die die Neubesetzungen kann CEO Reinhard Bellinghausen die laufenden Digitalisierungsprozesse stärker vorantreiben. “Mit den neuen Positionen haben wir DR-WALTER für die nächsten Schritte sehr gut aufgestellt, um im Zuge der fundamentalen Branchenveränderungen und neuen Dynamik der digitalisierten Wirtschaft in Zukunft weiter erfolgreich zu sein. Hinzu kommt, dass wir die Herausforderungen durch die Covid-19-Krise nun noch effizienter angehen können”, so der CEO.

Seit über 60 Jahren ist DR-WALTER Experte für Auslandsversicherungen. Das Unternehmen betreut jährlich 100.000 Reisende, darunter Urlauber, Studenten, Au-pairs, Freiwillige, Mitarbeiter im Ausland sowie ausländische Gäste in Deutschland und Europa. Das Spezialgebiet von DR-WALTER liegt in der Beratung und Entwicklung von Versicherungen für langfristige Auslandsaufenthalte.

