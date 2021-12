Drahtloses Vollduplex-Intercom-System Hollyland Solidcom M1 bringt Kanadas Peterborough Speedway auf Kurs

Hält 47 Mitarbeiter in ständiger Kommunikationauf dem gesamten, 63 Hektar großen Rennstreckengelände

Shenzhen, China, 9. Dezember 2021 – Wie hält man auf einer Rennstrecke mit Dutzenden kreischenden Motoren und tausenden jubelnden Zuschauern eine klare Kommunikation aufrecht? Das ist die Herausforderung für den Peterborough Speedway, ein halberhöhtes Short-Track-Motorrenn-Oval, das als eines der härtesten seiner Art in Kanada gilt.

Auf dem Peterborough Speedway finden von Mai bis Oktober fast jeden Samstagabend Rennen vor bis zu 4800 Zuschauern statt. „Der Rennbetrieb erfordert ein großes Team. Wir haben hier 47 Mitarbeiter. Es braucht viel Teamwork um sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft“, sagt JP Josiasse, der Besitzer des Speedway. „Um sicherzustellen, dass die Leute unterhalten werden und es keine Unterbrechungen der Show gibt. Es gibt viel Lärm. Es gibt viele Störungen.“

Nicht nur laute Geräusche sind ein Problem, sondern auch Funkstörungen. Bis zu 90 Fahrer und ihre Begleitmannschaften sowie eine Menschenmenge, die in die Tausende geht, tragen alle ihre eigenen funkenden Mobilgeräte und die Funksysteme der Strecke müssen mit diesen koexistieren. Die kleinste Störung in der Kommunikation könnte die Sicherheit, den reibungslosen Ablauf der Rennen und das Vergnügen der Zuschauer beeinträchtigen.

Die beste Kommunikationslösung

Hollylands drahtloses Vollduplex-Intercom-System Solidcom M1 war die Antwort für den Peterborough Speedway. Mit zwei kaskadierten Solidcom M1-Sets sind gleichzeitige Gruppenrufe für drei Gruppen zu je 16 Personen möglich. So können die Teams aus Streckenpersonal, Line-Ups und Rettungskräften des Peterborough Speedway alle auf ihren eigenen Kanälen sein, sich aufeinander abstimmen und sich gleichzeitig auf ihre unterschiedlichen Aufgaben konzentrieren, erklärt Streckenbesitzer JP Josiasse.

Das Solidcom M1 hat eine unidirektionale Übertragungsreichweite von bis zu 400 Metern – und einfach zu installierende externe FRP-Antennen helfen, die 360°-Bereichsabdeckung mit einem Radius von etwa 300 Metern zu erhöhen. Eine Daisy-Chain von zwei oder mehr Setups kann einen noch größeren Bereich unterstützen. Das System deckt die gesamten 63 Hektar des Peterborough Speedway ab. „Überall auf diesem Grundstück funktioniert es hervorragend“, sagt JP Josiasse. Die verbesserte Audioqualität des Systems garantiert eine reibungslose und klare Gruppenkommunikation, selbst über den unglaublichen Lärm kreischender Motoren und einer tosenden Menschenmenge.

Spezielle Anforderungen des Kunden erfüllen

Solidcom M1 erleichtert den Mitarbeitern die Kommunikation. Sie müssen lediglich den Mikrofonarm herunterklappen, um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben und zu sprechen. Das leichtgewichtige System ist einfach einzurichten und für das Personal einfach zu tragen und zu bedienen, auch wenn sie unterwegs sind.

Jedes Solidcom M1-Paket wird standardmäßig mit mehreren einseitigen LEMO-Ohrhörern geliefert, mit denen Benutzer ein Ohr für das Geschehen auf der Strecke und das andere Ohr offen halten können, um ihrem Team zuzuhören. Die Mithörfunktion stellt sicher, dass Teammitglieder sich selbst über ihre eigenen Kopfhörer beim Sprechen hören können, wodurch die Sprachverständlichkeit weiter verbessert wird.

Das Solidcom M1-System erhebt sich über das Dröhnen der Motoren und den Lärm der Menge – und all ihre funkenden Mobilgeräte – und bietet kristallklare Sprachkommunikation für das Team aus 47 erfahrenen Profis der Rennstrecke, um die Sicherheit und einen großartigen Renntag zu gewährleisten.

Erfahren Sie mehr über Solidcom M1

https://www.hollyland-tech.com/detail-solidcomm1

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. („Hollyland“ oder „Hollyland Technology“) bietet seinen Kunden weltweit professionelle Lösungen, die speziell für drahtlose Daten-, Audio- und Videoübertragung sowie drahtlose Intercom-Lösungen entwickelt wurden – seit 2013.

Durch all seine technologischen Fortschritte, Innovationen und Dienstleistungen wird Hollyland schnell zum wettbewerbsfähigsten globalen Anbieter von drahtlosen Geräten und Lösungen und ist darauf ausgerichtet, die Zusammenarbeit in jeder professionellen Umgebung, in der Audio- und Videoübertragung oder -kommunikation in Echtzeit erforderlich ist, zu verbessern und zu erleichtern.

Hollyland bedient viele Märkte, darunter Filmproduktion, Fernsehaufnahmen, Videoproduktion, Rundfunk, Live-Streaming, Live-Events, Ausstellungen, Massenmedien, Medienproduktion, allgemeine Veranstaltungen, Theater, Gotteshäuser, Miethäuser und so weiter. Die Produkte des Unternehmens erfüllen durchweg Produktions- und Kommunikationsanforderungen unterschiedlichster Größe und Komplexität. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hollyland-tech.com, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

Firmenkontakt

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Will Mai

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District 5D

518108 Shenzhen City, Guandong Provice

+86-(0)755-86000682

sales@hollyland-tech.com

https://www.hollyland-tech.com

Pressekontakt

Media Gate Group Co. Ltd. (GlobalPR)

Samantha Wang

7F., Section 4, Chengde Road, Shilin Dist 182

11167 Taipei

+886228825577

samantha@globalpr.agency

http://www.globalpr.agency

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.