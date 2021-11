Draußen Sky Pool, drinnen Badewannen von Bette

Spektakulärer Höhepunkt im neu entstehenden Diplomatenbezirk Embassy Gardens in London ist ein transparenter Swimmingpool, der sich in luftigen 35 Metern Höhe zwischen zwei Gebäuden aufspannt. Aber auch im Inneren der 160 Apartments der Wohnimmobilie The Modern kann komfortabel gebadet werden – in Badewannen des deutschen Badspezialisten Bette.

Die Embassy Gardens (dt. Botschaftsgärten) sind Londons neuer Diplomatenbezirk an der Themse, ein 15 Hektar großes Siedlungsgebiet, das sich rund um die neue US-Botschaft erstreckt. Das Wohn- und Geschäftszentrum im Sanierungsgebiet Nine Elms wurde von dem britischen Architekten Sir Terry Farrell geplant und gehört mit rund 1.500 Wohnungen, Landschaftsgärten, Bars und Restaurants sowie 130.000 m² Einkaufsfläche zu den ehrgeizigsten Vorhaben der Londoner Stadterneuerung. Während die Phasen 2 und 3 noch im Bau sind, ist die erste Phase des Projekts, zu dem der spektakuläre Sky Pool aus transparentem Acryl und die Wohnimmobilie The Modern gehören, bereits abgeschlossen.

The Modern wurde von dem Architekturbüro HAL entworfen und beherbergt 160 Apartments, die so konzipiert wurden, dass sie möglichst viel Licht sowie Ausblick auf die Themse und den weitläufigen Linear Park bieten. Die Innenausstattung stammt vom Londoner Interior Design Studio Benningen Lloyd, die den Wohnungen ein zwanglos luxuriöses Ambiente verliehen haben. Die Inneneinrichtung und Oberflächen zeigen Handwerkskunst des 21. Jahrhunderts und sind von den lebhaften Farben des nahe gelegenen New Covent Garden Flower Market inspiriert.

Badezimmer für höchste Ansprüche

Als elegantes Highlight präsentieren sich auch die Badezimmer, die von dem Londoner Haustechnikunternehmen Cilantro installiert wurden. Mit seltenem Marmor, handgefertigten Fliesen, stimmungsvoller Beleuchtung, luxuriösen Spiegeln und Designer-Armaturen sowie Badewannen aus glasiertem Titan-Stahl von Bette bieten sie höchsten Wohnkomfort.

Die BetteOcean Kombi-Badewannen sind so konzipiert, dass sie sowohl zum Baden als auch zum Duschen genutzt werden können: Am Kopfende der Wanne befindet sich eine bequem geschwungene Rückenpartie, die in Kombination mit der großen Wannentiefe von 450 Millimetern zum entspannten Baden einlädt. Die Rückenpartie am Fußende der Wanne ist dagegen steil gehalten, damit der Nutzer beim Duschen bequem stehen kann. Ein weiteres Komfortmerkmal ist zudem der mittige Ablauf, der weder beim Baden noch beim Duschen im Weg ist.

Wie alle Badelemente von Bette aus glasiertem Titan-Stahl ist BetteOcean leicht zu reinigen, äußerst langlebig und in zahlreichen Farben erhältlich, darunter glänzende und matte Oberflächen. Auf das edle Material selbst gibt das Unternehmen 30 Jahre Garantie. Damit das Wohlgefühl beim Baden auch in Sachen Nachhaltigkeit unbeschwert genossen werden kann, ist BetteOcean entsprechend der Umweltproduktdeklaration (EPD) gemäß ISO 14025 und nach LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) geprüft.

Bleibt nur die Frage, was die Bewohner von The Modern künftig häufiger zum Entspannen nutzen werden – den spektakulären Sky Pool oder doch die gemütliche Badewanne in den eigenen vier Wänden?

Bette ist Spezialist für Badelemente aus einem besonderen Material und Herstellungsprozess: Titanstahlplatten werden dabei unter hohem Druck verformt und mit einem dünnen, dem Glas verwandten Überzug veredelt – daher die Bezeichnung “glasierter Titanstahl”. Dieses Verbundmaterial ist für den Lebensraum Bad ideal – es ist hautfreundlich, hygienisch, langlebig und robust.

Das Familienunternehmen Bette wurde 1952 in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) gegründet und hat sich exklusiv auf diesen Fertigungsprozess spezialisiert, der eine fließende Formgebung der Produkte in höchster handwerklicher Präzision ermöglicht. Am Produktions- und Verwaltungssitz sind rund 385 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer ist mit Thilo C. Pahl ein Vertreter der Eigentümerfamilie.

Das Sortiment umfasst Badewannen, Duschflächen, Duschwannen, Waschtische und Badmöbel “Made in Germany”: Unikate, die sich in Farbe und Abmessung variieren lassen und inspirierende Freiräume für die Innenarchitektur des Bades eröffnen. Die Bette-Fertigung verbindet Hightech-Produktion mit Manufakturarbeit, wo sie dem Kundennutzen dient. Mehr als die Hälfte der Produkte werden heute auf Kundenwunsch individualisiert. Über 600 verschiedene Wannen- und Waschtischmodelle werden in einer großen Auswahl an möglichen Oberflächen-farben angeboten.

Aus den natürlichen Rohstoffen Glas, Wasser und Stahl entstehen hochwertige, komplett recyclingfähige Produkte. Sie sind entsprechend der Enviromental Product Declaration (EPD) nach ISO 14025 und nach LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) verifiziert.

