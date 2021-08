Dritter Kurs der beliebten Extreme Academy vermittelt Business-Kenntnisse für Netzwerkspezialisten

Der kostenlose Kurs im Livestream startet am 5. August

Weltweit nutzen angehende IT-Fachleute die Schulungen und Zertifizierungen von Extreme, um sich auf die Anforderungen der schnell wachsenden Technologiebranche vorzubereiten

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 02. August 2021 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, startet am 5. August unter dem Motto “Advance Your Career” den dritten Teil des Extreme Academy IT-Schulungsprogramms im Livestream. Der kostenlose, vierwöchige Kurs bietet einen Einblick in die Netzwerkbranche, wie er sonst nur nach mehrjähriger Berufspraxis möglich ist. Für die Teilnahme am Kurs sind keine IT-Erfahrungen erforderlich.

Die Teilnehmenden erfahren anhand von Praxisbeispielen, wie das Netzwerk zum Geschäftserfolg beiträgt und welchen wirtschaftlichen Nutzen moderne IT-Netzwerke für Unternehmen bieten. Sie lernen den Fachjargon der Netzwerkbranche und erhalten von erfahrenen Experten Tipps für eine erfolgreiche IT-Karriere. Neben “Business-Sprache” werden dabei auch wichtige Soft Skills für angehende und erfahrene IT-Experten behandelt.

Das Wichtigste in Kürze:

Extreme Academy ist ein akademischer Lehrplan, der angehende IT-Fachkräfte in den Bereichen Netzwerk, Sicherheit, Cloud-Grundlagen sowie Maschinelles Lernen (ML) und Künstliche Intelligenz (KI) ausbildet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können wichtige Akkreditierungen und Zertifizierungen erwerben – darunter auch eine Qualifikation auf dem Associate-Level von Extreme Networks. Derzeit zählt Extreme Academy mehr als 11.000 Registrierungen.

Das vergangene Jahr hat Unternehmen jeder Größe dazu gezwungen, ihre IT- und Netzwerkinvestitionen im Zuge der digitalen Transformation zu überprüfen. Führungskräfte brauchen einen IT-Partner, der die Unternehmensziele unterstützt und gleichzeitig das notwendige Wissen für erfolgreiche Verhandlungen mitbringt. Der Kurs “Advance Your Career” beleuchtet die Rolle von Netzwerken in einer modernen Geschäftsumgebung und vermittelt ein besseres Verständnis des IT-Fachjargons, der aktuellen Netzwerk-Trends und der Hintergründe von IT-Strategien.

Als Teil der Bemühungen, Experten von morgen zu stärken, bietet Extreme kostenlose, leicht zugängliche IT-Schulungen und -Zertifizierungen an, die live und On-Demand verfügbar sind. Die ersten beiden Kurse der Extreme Academy Live, “Introduction to Future Networking” und “Building Robust and Secure Wireless Networks”, stehen auf dem YouTube-Kanal von Extreme als kostenlose On-Demand-Kurse zur Verfügung.

(Hoch-)Schulen, Universitäten oder Unternehmen können Extreme Academy auch vor Ort in bestehende Lehrpläne integrieren oder neben eigenen Kursen und Schulungen anbieten. Die flexiblen Unterrichtspläne können sowohl für virtuelle Klassenzimmer als auch im Präsenzunterricht genutzt werden. So kann Extreme Academy den Bedürfnissen der Teilnehmenden und den Voraussetzungen der Organisation angepasst werden. Teilnehmenden Organisationen stellt Extreme Unterrichtsressourcen, modernste Ausstattung und ein vielfältiges Schulungsportfolio zur Verfügung.

Satyend Appiah, besuchte Extreme Academy Live: Introduction to Future Networking, Großbritannien

“Ich habe vor vier Jahren als Service Desk Analyst angefangen und mich bis zum Infrastructure Engineer hochgearbeitet. Eines Tages möchte ich mich auf Netzwerke spezialisieren und Extreme Academy hilft mir dabei, dieses Ziel zu erreichen. Der Kurs war sehr lehrreich und informativ. Ich bin mir sicher, dass die Kenntnisse und Inhalte mir in meiner weiteren Laufbahn helfen werden.”

Chad Kietzman, besuchte Extreme Academy Live: Building Robust and Secure Wireless Networks, USA

“Wir nutzen Extreme Academy, um in unserer IT-Abteilung eine Wissensbasis zu schaffen. Extreme Academy vermittelt meinem Team die IT-Grundkenntnisse und hilft mir, besser erklären zu können, wie unser Netzwerk im Detail funktioniert. Wir alle gewinnen an Wissen und nutzen es, um ein besseres Netzwerk und eine bessere Benutzererfahrung aufzubauen.”

Ed Meyercord, President & Chief Executive Officer, Extreme Networks

“In der hart umkämpften IT-Branche sind neben den technischen Fähigkeiten auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse ein äußerst wertvoller Differenzierungsfaktor. Diese Fähigkeiten werden oft durch Erfahrung erlernt. Extreme Academy ermöglicht es uns, angehenden IT-Profis vorab Insider-Wissen und Einblicke zu geben. Extreme ist stolz darauf, durch den weiteren Ausbau der Extreme Academy einem noch breiteren Publikum eine leicht zugängliche Einführung in die Technologiebranche und in Schlüsselkompetenzen zu bieten und die nächste Generation von IT-Experten zu fördern.”

Über Extreme Networks

Die Lösungen und Services von Extreme Networks, Inc. (EXTR) bieten Unternehmen und Organisationen auf sehr einfache Weise hervorragende Netzwerkerfahrungen, die sie in die Lage versetzen, Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern sie damit die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

Folgen Sie Extreme auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Xing und LinkedIn.

Extreme Networks, ExtremeSwitching, ExtremeCloud, ExtremeWireless und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Firmenkontakt

Extreme Networks

Miryam Quiroz Cortez

– –

– –

+44 (0) 118 334 4216

mquiroz@extremenetworks.com

https://de.extremenetworks.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Alisa Speer und Eva Hildebrandt

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89417761-29/-14

Extreme@Lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.