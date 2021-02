DUALIS: Power User gestalten 3D-Simulationssoftware VISUAL COMPONENTS mit

Anwendererfahrungen und -anforderungen fließen in Software-Entwicklung und -Features ein

Dresden, 16. Februar 2021 – Die Digitalisierung der Fabriken bringt viele Neuerungen und unbekannte Variablen mit sich. Mit VISUAL COMPONENTS planen, testen und validieren Unternehmen ihre Fertigungskonzepte realitätsnah im virtuellen Raum. Ob zur Fabriksimulation, Prozessvisualisierung oder Emulation – 3D-Simulationen sorgen für vorausschauende Planung, Zeit- und Kosteneinsparungen in der Projektierung und im laufenden Betrieb. Damit Anwender die Potenziale der 3D-Simulationsplattform künftig noch besser ausschöpfen können, hat DUALIS ( www.dualis-it.de) das Partnerprogramm VISUAL COMPONENTS Power User entwickelt. Ein wesentlicher Vorteil: die Anwender können sich aktiv an der Entwicklung beteiligen.

Mit VISUAL COMPONENTS bietet DUALIS eine 3D-Simulationsplattform zur Robotersimulation, Materialfluss- und Anlagenplanung. Auch in der aktuellen Corona-Krise, in der Vorort-Präsenz nur eingeschränkt möglich ist, zeigen sich besonders die Vorteile von 3D-Simulationslösungen, da z. B. die Effizienz von Anlagen oder Materialflüsse im virtuellen Raum demonstriert werden können. Über das neue Feature “STAGE for VISUAL COMPONENTS” lassen sich Cloud-basiert Online-Konferenzen mit Funktionen für die Präsentation und Anpassung von Simulationen durchführen.

Als bedeutendster Distributor von VISUAL COMPONENTS in Deutschland entwickelt DUALIS Add-ons und Dienstleistungen für das Produkt. Und dabei spielt der Anwender eine wesentliche Rolle. “Software-Lösungen sind keine starren Systeme, sondern leben ganz wesentlich von der Anwendererfahrung und dem individuellen Bedarf. So entstehen Ökosysteme”, erklärt Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution, und fährt fort: “VISUAL COMPONENTS wird durch die Erfahrungswerte unserer Nutzer und das Know-how unseres Entwicklerteams stetig den neusten Anforderungen angepasst.”

3D-Simulationslösung exakt auf individuelle Anforderungen ausrichten

Damit Kunden hier noch “näher am Produkt” sind, hat DUALIS ein Power User-Programm für VISUAL COMPONENTS entwickelt. Dabei profitiert der Partner unter anderem von individuellen Sonderkonditionen in Lizenzeinkauf und Wartung sowie von einer Tippvereinbarung als Referenzkunde. Außerdem hat er die Möglichkeit, Funktionen mitzugestalten und zu testen. So erhalten Power User beispielsweise Previews zu zukünftigen Tool-Entwicklungen, können zielgerichtet Feature Requests melden und verfolgen sowie Vorabtests von DUALIS Add-ons durchführen. Gleichzeitig beinhaltet das Partnerprogramm die Möglichkeit einer Joint Venture-Entwicklung. Hier können Partner individuelle Features/Add-ons, die ihren speziellen Anwenderanforderungen entsprechen, mitentwickeln.

Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die Power-User den direkten Kontakt zum VISUAL COMPONENTS-Headquarter in Finnland erhalten oder sich (außerhalb der Pandemie) vor Ort einen exklusiven Einblick in die Prozesse verschaffen, um sich mit den Entwicklern direkt austauschen.

Durch diese Services entsteht für den Anwender eine individuelle 3D-Simulationslösung, die er kontinuierlich an seinen Bedarf anpassen kann.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

Firmenkontakt

DUALIS GmbH IT Solution

Heike Wilson

Tiergartenstraße 32

01219 Dresden

+49 (0) 351-47791620

hwilson@dualis-it.de

http://www.dualis-it.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211-9717977-0

pr@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.