DUCATI FOR YOU: Interlutions lässt Motorradfans auf Ducati abfahren

Digitalexperten relaunchen Eventplattform für Rennstreckentrainings und Fahrerlebnisse

Köln/Berlin/Hamburg, 16.03.2021 – Vollgas zum Jahresstart: Ab sofort erstrahlt die offizielle Erlebnis-Plattform von Ducati Deutschland www.ducati-4u.de in neuem Glanz. Im Rahmen dieses Projekts sorgte die Digitalagentur Interlutions für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und legte den Grundstein für eine Steigerung der Performance.

Als einer der größten Motorradhersteller weltweit, begeistert Ducati mit DUCATI FOR YOU bereits seit mehr als 10 Jahren seine “Ducatisti” oder alle, die es werden wollen. Über die Plattform können Motorrad Rennstreckentrainings gebucht werden – sowohl für erfahrene Rennstreckenprofis als auch für Anfänger unter Leitung professioneller Instruktoren.

“Mit der neuen Website eröffnet sich das Rennfeeling schon beim ersten Klick. In nur wenigen Wochen ist es Interlutions gelungen, unserer Erlebnisplattform einen klaren starken Auftritt zu verpassen. Zudem wurde gleichzeitig eine Schnittstelle für die Anbindung an ein Ticket-Buchungsportal eingebaut, sodass unsere Kunden Tickets sofort und reibungslos bestellen können”, so Johannes Stilz, Marketing – PR & Event Manager, Ducati Motor Deutschland GmbH.

Startschuss für das gemeinsame Projekt war Ende Oktober 2020. Die Digitalspezialisten von Interlutions sorgten für ein neues zuverlässiges Webhosting, übernahmen die Content-Beratung, den inhaltlichen und grafischen Umbau sowie die Programmierung in der aktuellen WordPress Version.

“Ziel war es, die Leidenschaft von Ducati für den Rennsport spürbar zu machen und das auch anhand verbesserter Sichtbarkeit und Steigerung der Nutzerzahlen zu zeigen. Dank des neuen Looks sowie der technischen Neuerungen kann es nun mit Vollgas in die neue Saison gehen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Ducati und hatten während der Projektphase als “gefühlte” Tuningspezialisten und Mechaniker sehr viel Spaß”, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps.

