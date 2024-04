BesterBestatter.de revolutioniert Bestattungsdienste mit einzigartiger Dünenascheverstreuung in den Niederlanden

BesterBestatter.deBesterBestatter.de revolutioniert Bestattungsdienste mit einzigartiger Dünenascheverstreuung in den Niederlanden

Thomas Thiemann, Inhaber von BesterBestatter.de, setzt auf eine neue Bestattungsform durch die Einführung einer innovativen Dünenascheverstreuung in den malerischen Dünen der Niederlande in Zusammenarbeit mit Treibsand.de.

Datum: 23. April 2024

Ort: Deutschland

BesterBestatter.de, unter der Leitung von Thomas Thiemann, einem führenden Unternehmen im Bereich der deutschlandweiten Bestattungsdienstleistungen, hat heute eine wegweisende neue Beisetzungsform bekannt gegeben, die die Art und Weise, wie Menschen Abschied nehmen, grundlegend verändern wird. Die Idee für die Dünenascheverstreuung wurde von www.Treibsand.de ins Leben gerufen.

Die Dünenascheverstreuung mit BesterBestatter.de ermöglicht es den Familien, die Asche ihrer geliebten Verstorbenen in einem der schönsten Naturgebiete Europas zu verstreuen. Die Niederlande, bekannt für ihre atemberaubenden Dünenlandschaften, bieten einen friedlichen und ruhigen Ort für eine würdevolle letzte Ruhestätte. Dieser Ansatz ermöglicht es den Angehörigen, einen Ort der Erinnerung zu schaffen, der mit Schönheit und Harmonie verbunden ist.

„Durch die Einführung der Dünenascheverstreuung in den Niederlanden möchten wir den Familien eine einzigartige Möglichkeit bieten, ihren Abschied auf persönliche und bedeutungsvolle Weise zu gestalten“, sagte Thomas Thiemann, Inhaber von BesterBestatter.de. „Unsere Dienstleistung geht über die traditionellen Bestattungsoptionen hinaus und ermöglicht es den Angehörigen, einen Ort der Ruhe und des Trostes zu finden, der von der Natur selbst geschaffen wurde.“

Die Dünenascheverstreuung ist Teil des Engagements von BesterBestatter.de für umweltfreundliche Bestattungsoptionen. Durch die Wahl dieses Verfahrens reduzieren Familien ihren ökologischen Fußabdruck erheblich und tragen zum Erhalt der natürlichen Schönheit der Umgebung bei.

Für weitere Informationen über die Dünenascheverstreuung von BesterBestatter.de und andere Dienstleistungen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.besterbestatter.de

Kontakt:

Thomas Thiemann

Pressekontakt

BesterBestatter.de

Tel: 0176-80069685

E-Mail: info@BesterBestatter.de

Website: www.besterbestatter.de

„BesterBestatter.de ist ein führendes Unternehmen im Bereich Bestattungsdienstleistungen, das sich durch Empathie, Professionalität und hervorragenden Kundenservice auszeichnet. Unser Ziel ist es, Hinterbliebenen in einer schwierigen Zeit einfühlsam zur Seite zu stehen und ihnen bei der Organisation einer würdevollen und persönlich gestalteten Abschiedsfeier zu helfen.

Unsere erfahrenen Bestatter arbeiten eng mit den Familien zusammen, um ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen und zu erfüllen. Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter die Organisation von Trauerfeiern, die Koordination von Überführungen, die Auswahl von Särgen oder Urnen, sowie die Unterstützung bei der Trauerbewältigung.

Bei BesterBestatter.de legen wir großen Wert auf Transparenz und faire Preise. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir ihnen qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu einem angemessenen Preis bieten. Darüber hinaus stehen wir rund um die Uhr zur Verfügung, um im Notfall sofortige Hilfe und Unterstützung zu leisten.

Unser Engagement für Exzellenz und Mitgefühl hat uns zu einer vertrauenswürdigen Anlaufstelle für Familien gemacht, die eine einfühlsame und professionelle Betreuung in Zeiten der Trauer suchen. BesterBestatter.de steht Ihnen in Ihrem Moment der Not zur Seite, um Ihnen bei der Organisation eines liebevollen Abschieds zu helfen.“

Kontakt

BesterBesstatter.de

Thomas Thiemann

Bauerschaft 140

48249 Dülmen

017680069685



http://www.BesterBestatter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.