Düsseldorfer Start-up Palazzina Sports geht an den Start

(Düsseldorf, 14.06.2023) Das Start-up Palazzina Sports & Building GmbH aus Düsseldorf geht an den Start und modernisiert den Fitnessmarkt mit seinen konfigurierbaren Gyms für private Haushalte und für Unternehmen. Palazzina Sports entwirft, entwickelt und implementiert innovative Sportlösungen für Heim- und Firmen-Fitnessstudios, um durch alltägliche sportliche Aktivitäten die Fitness und das Lebensgefühl im Freien und Indoor zu steigern. Durch die enge Zusammenarbeit mit deutschen Sportwissenschaftlern entsteht ein moderner und zukunftsorientierter Trainingsraum, der die bestmögliche Trainingsumgebung für Anfänger, Hobby-Sportler und Experten bietet. „Unser Ziel ist es, einen neuen und innovativen Markt für Heim- und Betriebssport zu schaffen. Sport sollte sowohl in der Arbeitsumgebung als auch zuhause möglich sein. In einigen Jahren wollen wir Marktführer für modulare Sportlösungen für den Heim- und Betriebssport sein“, erklärt Leon Freiholz, Mitbegründer der Palazzina Sports & Building GmbH.

Individuell anpassbare freistehende Trainingsräume mit hochwertiger Ausstattung

Die Palazzina Fitnessstudios sind durch ein offenes und helles Design und die Fähigkeit, alle Möglichkeiten für ein hochwertiges Training abzudecken, die ideale Lösung für Fitness zuhause und am Arbeitsplatz. Das umfangreiche Geräteangebot ist individuell an den Nutzer anpassbar und unterscheidet zwischen Lauf-, Rad-, Ruder- und Krafttrainingsmöglichkeiten. Außerdem gibt es spezielle Bereiche für Stretching, Entspannung und stationäre Übungen. Durch die Installation von Sound, Beleuchtung und einem Full-HD Smart TV entsteht zudem ein moderner und zukunftsorientierter Trainingsraum, der auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten ist. Die Temperatur wird durch eine Kombination aus Wärmetauscher, Klimaanlage und Isolierung reguliert, so dass der Raum im Winter genauso angenehm ist wie im Sommer. Durch die modulare Bauweise der Palazzina Fitnessstudios können deren Abmessungen individuell an den jeweiligen Standort angepasst werden. Palazzina Sports bietet zudem die individuelle Auswahlmöglichkeit des Designs der Fitnessräume, von der Außenverkleidung bis zum Bodenbelag, so dass sie sich nahtlos in das Gestaltungskonzept des Eigenheims oder des Unternehmens der Kunden einfügen können.

Der ideale Trainingsraum für die eigenen vier Wände und das Firmengelände

Palazzina Sports hat Trainingsräume für Familien mit kleinen und großen Gärten entwickelt, die es Sportbegeisterten bis hin zu Athleten ermöglichen, in ihrem eigenen Garten auf höchstem Niveau zu trainieren. Das modulare Fitnessstudio ermöglicht individuelle Konfigurationen je nach Platzverhältnissen und kann individuell an den Standort angepasst werden.

Darüber hinaus baut Palazzina Sports anpassbare Trainingsräume auf kleinen und großen Firmengeländen und unterstützt Unternehmen bei der Stärkung der Fitness und Gesundheit ihrer Mitarbeiter. „Im Ergebnis haben Unternehmen belastbarere und ausgeglichenere Mitarbeiter und gleichzeitig wird das Employer Branding gestärkt „, so Leon Freiholz über die Vorteile eines Firmen-Fitnessstudios.

Die Palazzina-Trainingsräume bieten ihren Nutzern zahlreiche Vorteile

Die Palazzina Fitnessstudios bringen den Nutzern sowohl zuhause als auch am Arbeitsplatz eine Vielzahl von Vorteilen. Ungestörtes Training ohne Wartezeiten ist neben der Verbesserung von Gesundheit und Form einer der wichtigsten Vorteile der Fitnessstudios. Der hochwertige und private Trainingsbereich lässt den Raum zu einem perfekten Ort der Erholung, des Wohlbefindens und der Fitness werden.

Palazzina Sports ist ein deutsches, in Düsseldorf gegründetes Start-up. Es hat sich auf das Design und die Konstruktion von modularen Lösungen für den individuellen Sportmarkt spezialisiert und stellt sich den Herausforderungen einer wachsenden Industrie für sportliche Aktivitäten zuhause und am Arbeitsplatz. Zu diesem Zweck hat Palazzina Sports mehrere moderne und zukunftsorientierte Konzepte für Trainingsräume geschaffen, die den Bedürfnissen von Einsteigern oder erfahrenen Trainierenden gerecht werden.

Firmenkontakt

Palazzina Sports & Building GmbH

Leon Freiholz

Marc-Chagall-Str. 2

40477 Düsseldorf

+49 211-94250820

+49 211-94250829



https://www.palazzina-sports.com

Pressekontakt

mediadefine GmbH

Marie Beutel

Marc-Chagall-Str. 2

40477 Düsseldorf

+49 211-78176650

+49 211-78176699



https://www.mediadefine.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.