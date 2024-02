Düstere Zukunft: „Entkörpert“

Der Science Fiction Roman von Christoph Gschoßmann

Der renommierte Autor Christoph Gschoßmann hat mit seinem Werk „Entkörpert“ ein Meisterstück der Science-Fiction Literatur geschaffen. In seinem fesselnden Roman entführt er die Leser*innen in eine futuristische Welt voller Spannung, Action, innovativer Technologien und konfrontiert sie mit den ethischen Fragen unserer Zeit.

Der Kampf um Identität und Menschlichkeit in einer dystopischen Realität

In einer Zukunft im Jahr 2095, in der Körper austauschbar sind und Identitäten manipuliert werden können, entfaltet sich eine düstere Geschichte über Moral, Identität und die Abgründe der menschlichen Natur. Der Protagonist Luka und seine Mitmenschen müssen sich jede Nacht aufs Neue entscheiden: Jeden Tag ein anderer Körper oder ein Leben lang derselbe? Sie geraten dabei in einen Strudel aus skrupellosen Machenschaften und müssen sich mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen auseinandersetzen.

Der Roman „Entkörpert“ ist im Buchhandel erhältlich. Für alle Fans des ersten Bandes gibt es auch einen zweiten Teil mit dem Titel „Entkörpert- Entflammt“, der die Geschichte um Luka und die Körperdiebe weiterführt. Das Buch kann direkt über die Seite des Autors gekauft werden und wird als kleines Dankeschön für den direkten Support als signierte Ausgabe verschickt.

Produktinformation:

Autor: Christoph Gschoßmann

Herausgeber: Legionarion Verlag; 1. Edition (27. Oktober 2023)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch: 376 Seiten (Preis: 29 Euro)

Lesealter: Ab 12 Jahren

Auch als Ebook erhältlich (Preis 6,99 Euro)

Hier bestellen: https://form.jotform.com/233526918237361

Christoph Gschoßmann

Firmenkontakt

Buuk Publishing GmbH & Co. KG

Jens Helbig

Hortensienstraße 26

40474 Düsseldorf

0211



https://www.entkoerpert.de/

Pressekontakt

Buuk Publishing GmbH & Co. KG

Jens Helbig

Hortensienstraße 26

40474 Düsseldorf

0211



https://buchbuddy.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.