Dusche reinigen und versiegeln für Lotuseffekt

Wie kann man seine Dusche einfacher reinigen? Die Dusche ist zentraler Bestandteil jedes Badezimmers und dient der täglichen Reinigung, ist aber auch ein Ort des morgendlichen Aufwachens und der abendlichen Entspannung. Damit dieses tägliche Ritual angenehm und die Dusche optisch sowie hygienisch sauber bleibt, ist es wichtig, sie regelmäßig zu reinigen und für schmutzabweisende Oberflächen zu versiegeln. Hier erfahren Sie, wie Sie die Reinigung und Versiegelung Ihrer Dusche durchführen, um ein nachhaltiges Reinigungsergebnis mit wenig Aufwand zu erzielen.

Welche Verschmutzungen entstehen an Dusche und Glas Duschwand?

Die Dusche ist ein Ort, der ständig mit Feuchtigkeit, Kalk (kalkhaltiges Leitungswasser), Seifenresten und Fetten in Kontakt kommt. Das ist die ideale Umgebung für die Bildung von Verschmutzungen verschiedener Art, die sich an den Fliesen und der Duschwand absetzen. Zu den häufigsten Verschmutzungen in der Dusche und an der Duschwand gehören Kalkablagerungen. Durch hartes Wasser bilden sich Kalkablagerungen, die unschön aussehen und die Funktion der Dusche beeinträchtigen. Seifenreste lagern sich an den Oberflächen der Dusche ab und hinterlassen dort unschöne Flecken. Schmutz und Staub sammelt sich in den Ecken und Fugen der Dusche an und führt dort zu unhygienischen Bedingungen. Feuchte Umgebungen wie die Dusche sind ideale Brutstätten für Bakterien und Schimmel, die gesundheitliche Risiken darstellen. Um diese Verschmutzungen zu beseitigen und Ihre Dusche hygienisch sauber zu halten, ist eine regelmäßige Reinigung unerlässlich.

Wie kann ich Kalk entfernen in der Dusche?

Kalk und Kalkablagerungen sind ein häufig hartnäckiges Probleme in der Dusche. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Kalk effektiv zu entfernen. Für das Dusche entkalken helfen folgende Reinigungsmittel. Essigessenz ist ein bewährtes Hausmittel zur Entfernung von Kalkablagerungen. Einfach Essigessenz auf die betroffenen Stellen auftragen, einwirken lassen und gründlich abspülen. Zitronensäure hat ähnliche Eigenschaften wie Essigessenz und ist zur Entfernung von Kalk geeignet. Für hartnäckige Kalkablagerungen sind spezielle Kalkreiniger aus dem Handel eine gute Lösung. Diese enthalten zusätzliche Wirkstoffe, die den Kalk effektiv lösen und vor Neueinschmutzung schützen. Für eine rückstandsfreie Reinigung und damit perfekt für eine nachfolgende Versiegelung kommen abrasive Glas-Spezialreiniger mit Poliermitteln in Frage, wie sie die Industrie zur Politur von Glasoberflächen verwendet. Sie werden Nanoreiniger genannt.

Wie kann ich reinigen und versiegeln für eine Dusche mit Lotuseffekt?

Lotuseffekt auf der Duschwand sorgt dafür, dass Wasser und Schmutz abperlt und die Oberfläche länger sauber bleibt. Um diesen Effekt zu erzielen, werden Versiegelungen verwendet, die eine hydrophobe, wasserabweisende und damit schmutzabweisende Beschichtung auf der Oberfläche erzeugen. Die Beschichtung imitiert die lotusähnlichen Eigenschaften, wodurch Wasser und Schmutz eine geringere Haftreibung nach Versiegelung vorfinden. Vor der Anwendung wird die Dusche bzw. die Duschwand aus Glas gründlich gereinigt und von Kalkablagerungen befreit. Glasversiegelungen halten nicht auf Kalk und Schmutzresten. Anschließend wird die Versiegelung aufgetragen und trocknen gelassen. Nach dem Trocknen entfaltet die Versiegelung ihren schmutzabweisenden Lotuseffekt, der für anhaltende Sauberkeit und Glanz sorgt. Zu viel Lotuseffekt darf nicht erwartet werden. Komplett ablaufen wird das Wasser trotz Versiegelung nicht. Die Reinigung geht aber nach Versiegelung einfacher von der Hand. Eine Grundreinigung ist seltener erforderlich.

Welche verschiedene Arten von Glasversiegelung für Dusche und Duschwand gibt es?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Glasversiegelung von Glas und Fliesen an der Dusche. In jedem Fall steht an erster Stelle das Reinigen und Kalk entfernen der Dusche als Voraussetzung guter Ergebnisse einer Versiegelung. Eine gute Glasversiegelung enthält einen Glasreiniger, der zunächst Kalk und Seifenreste entfernt. Folgende Möglichkeiten gibt es, um zu einer Dusche mit Lotuseffekt zu kommen. Wachse und andere modifizierte Polymere erzielen gute Ergebnisse der Versiegelung von Glas. Bekannt aus der Autoindustrie ist das natürliche Carnaubawachs, welche nach dem Auspolieren eine harte Schutzschicht aufbaut. Bei der Versiegelung von Glas werden Wachsemulsionen dünn aufgetragen und gut mit einem geeigneten Tuch auspoliert. iXtral PTFE 2 ist eine Glasversiegelung auf Basis modifizierter Polymere mit dem Additiv Polytetrafluorethylen für stark schmutzabweisende Wirkung. Silikonöl Glasversiegelungen sind ein vielseitig einsetzbares Möglichkeit, Oberflächen zu versiegeln. Insbesondere in Verbindung mit silikatischen Oberflächen erzielen Glasversiegelungen auf Basis von Silikonöl gute Ergebnisse. iXtral repell ultra ist eine der am besten bewerteten Glasversiegelungen. Sie enthält im Set einen Spezialreiniger zum reinigen der Dusche.

Echte Nanoversiegelungen sind Glasversiegelungen auf Basis von SiOxX, amorphen silikatischen Materialien, die gelöst in Alkohol die Oberfläche von Glas und Keramik auffüllen. Mit der Auskristallisierung gehen die Moleküle einen dauerhafte covalente Ionenbindung mit Glas oder Keramik ein. Durch Modifizierung der Moleküle im Nanobereich werden die Oberflächeneigenschaften mit echter Nanoversiegelung weiter verbessert. iXtral EASY GLASS Nanoversiegelung und iXtral EASY CLEAN Nanoversiegelung sind Glasversiegelungen und Keramikversiegelungen zur Reinigung und Versiegelung von Dusche und Keramik im Bad.

Bringt eine Nanoversiegelung für Dusche dauerhaften Lotuseffekt?

Nanoversiegelungen sind eine moderne Möglichkeit, Oberflächen mit einem Lotuseffekt zu versehen. Diese Versiegelungen enthalten Nanopartikel, die eine glatte Oberfläche erzeugen und Wasser und Schmutz abperlen lassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Versiegelungen mit Wachsen oder Silikonöl bieten Nanoversiegelungen eine längere Haltbarkeit und einen dauerhaften Lotuseffekt. Durch Nanotechnologie sind Versiegelungen in der Lage, sich chemisch mit der Oberfläche aus Glas oder Keramik zu verbinden und erzielen eine langanhaltende Wirkung. Bei der Anwendung von Nanoversiegelungen ist es wichtig, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und die Glasoberfläche rückstandsfrei zu reinigen, um einen dauerhafte Lotuseffekt zu erreichen.

iXtral® bietet Produkte professionelle Reinigung und Versiegelung mit Spezialisierung auf die Nutzung fortschrittlicher Easy Clean Technologien. Speziell für den häuslichen Haushalt entwickelt iXtral® Reinigungsmittel, Oberflächenversiegelungen und auch Nanoversiegelung der neusten Generation. iXtral® Produkte sind umweltfreundlich und ökologisch abbaubar. Zu jedem unserer Produkte erhalten Sie eine Anleitung zur fachgerechten Anwendung und Dosierung, damit Ihr Geldbeutel und die Umwelt geschont werden. Kennzeichnungspflichtige Produkte tragen die entsprechenden Gefahrenhinweise und einen Sicherheitsverschluss, um Kindern den Zugang zu erschweren. Dennoch bitten wir Sie, ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen und verantwortungsbewusst mit unseren Produkten umzugehen.

