Extraflach – und jetzt auch extragroß

Die Duschfliese BetteAir hat einen Meilenstein in der Badarchitektur gesetzt: Flacher können bodenintegrierte Duschplätze aus glasiertem Titan-Stahl bislang nicht gebaut werden. Fünf neue Varianten bieten jetzt zusätzliche Gestaltungsoptionen vom XL bis zum XXL Format, denn großflächige Walk-in Duschen liegen im Trend.

Der nächste Schritt in der Evolution des bodenebenen Duschens mit Bette Air geht jetzt in die Fläche: Die fünf neuen Abmessungen 1100×1000, 1500×900, 1500×1000, 1600×900 und 1600×1000 mm schenken dem Badplaner mehr Freiheit beim Gestalten großformatiger Duschplätze. Damit lassen sich im Neubau oder bei Badrenovierungen Walk-in-Duschbereiche realisieren, die viel Bewegungsspielraum und ein großzügiges Raumgefühl schenken – und dank des robusten glasierten Titan-Stahls äußerst formstabil, hygienisch, pflegeleicht und langlebig sind.

Damit sich die neuen Varianten nicht nur formvollendet in den Badboden einfügen, sondern auch in jedes Badambiente, sind sie in 31 Matt- und Glanzfarben wählbar. Insbesondere Familien mit kleinen Kindern oder Senioren kommt es zugute, dass die Duschfliesen auch mit rutschhemmenden Oberflächen ausgestattet werden können. Wer eine BetteAir mit glänzender weißer Oberfläche wählt, hat unter anderem die Option auf die neuartige BetteAntirutsch Sense Rutschhemmung: Sie bietet höchsten Schutz vor Ausrutschen und ist dabei quasi unsichtbar – gerade bei großflächigen Duschen im hochwertigen Badambiente entwickelt diese makellose Ästhetik eine starke visuelle Kraft.

Revolutionär einfach installiert

Wie ihre kleineren BetteAir-Geschwister lassen sich auch die Großformate revolutionär einfach installieren – und wie eine herkömmliche Fliese einfach mit dem Estrich verkleben. Bette hat dafür seine Kombinationslösung aus Minimum Wannenträger und Installationsbox so weiterentwickelt, dass sie für die bodengleiche Installation der Duschfliese verwendet werden kann. Damit lässt sich auch ein Höchstmaß an Ruhe beim Duschen erzielen, denn die Geräuschkulisse bewegt sich bei fachgerechter Installation im Bereich eines Waldrauschens oder Flüsterns; und viele Menschen wissen es zu schätzen, wenn Geräuschbelastungen im Alltag verringert werden können.

Wer allerdings mehr Flexibilität bei der Montage benötigt, kann die großformatigen Duschfliesen natürlich auch mithilfe des erprobten Einbausystems Universal von Bette installieren.

Bette ist Spezialist für Badelemente aus einem besonderen Material und Herstellungsprozess: Titanstahlplatten werden dabei unter hohem Druck verformt und mit einem dünnen, dem Glas verwandten Überzug veredelt – daher die Bezeichnung „glasierter Titanstahl“. Dieses Verbundmaterial ist für den Lebensraum Bad ideal – es ist hautfreundlich, hygienisch, langlebig und robust.

Das Familienunternehmen Bette wurde 1952 in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) gegründet und hat sich exklusiv auf diesen Fertigungsprozess spezialisiert, der eine fließende Formgebung der Produkte in höchster handwerklicher Präzision ermöglicht. Am Produktions- und Verwaltungssitz sind rund 385 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer ist mit Thilo C. Pahl ein Vertreter der Eigentümerfamilie.

Das Sortiment umfasst Badewannen, Duschflächen, Duschwannen, Waschtische und Badmöbel „Made in Germany“: Unikate, die sich in Farbe und Abmessung variieren lassen und inspirierende Freiräume für die Innenarchitektur des Bades eröffnen. Die Bette-Fertigung verbindet Hightech-Produktion mit Manufakturarbeit, wo sie dem Kundennutzen dient. Mehr als die Hälfte der Produkte werden heute auf Kundenwunsch individualisiert. Über 600 verschiedene Wannen- und Waschtischmodelle werden in einer großen Auswahl an möglichen Oberflächen-farben angeboten.

Aus den natürlichen Rohstoffen Glas, Wasser und Stahl entstehen hochwertige, komplett recyclingfähige Produkte. Sie sind entsprechend der Enviromental Product Declaration (EPD) nach ISO 14025 und nach LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) verifiziert.

my-bette.com

Bildquelle: @Bette