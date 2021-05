Dynata: 70 % der Menschen fordern flexiblen Arbeitsplatz

Homeoffice wird wichtiges Kriterium bei der Arbeitgeberwahl: 65 Prozent wollen manchmal oder immer auch nach der Pandemie von überall arbeiten dürfen

Dynata ist das weltweit größte Daten- und Umfrageunternehmen und verfügt über einen Datensatz von mehr als 62 Millionen Verbrauchern und Geschäftsleuten. Das Unternehmen hat zwische dem 14. – 16. April 2021 über 1.000 Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland zum Thema “Arbeiten von überall” befragt.

– Deutsche haben in der Pandemie ans Homeoffice gewöhnt

In der Pandemie geben 59 Prozent der Deutschen an, von überall gearbeitet zu haben und nicht nur an ihrem gewohnten Arbeitsplatz. Diese neue Erfahrung hat positve Eindrücke bei den Beschäftigen hinterlassen, denn 65 Prozent wollen auch nach der Pandemie möglichst flexibel bleiben und an verschidenenen Orten arbeiten dürfen.

– Männer von der neuen Freiheit begeistert

44 Prozent der Männer gaben an, dass sie es vorziehen, jederzeit von überall arbeiten zu können, bei den Frauen waren es im Vergleich nur 34 Prozent. Dafür gaben 29 Prozent der Frauen an, wenn sie die Wahl hätten, würden sie ab und zu auch mal von anderwo arbeiten, bei den Männern gaben das 22 Prozent an.

– Flexibilität wird zum wichtiges Kriterium bei der Jobwahl

Um als attraktiver Arbeitgeber zu gelten, werden Unternehmen in Zukunft wahschreinlich flexible Arbeitsplatzmodelle anbieten müssen. Starke 70 Prozent der Beschäftigten wollen bei einem Jobwechsel darauf achten, dass sie auch von woanders arbeiten können. Für 14 Prozent ist das extrem wichtig, 27 Prozent finden das sehr wichtig und knapp 30 Prozent finden das einigermaßen wichtig. Egal ist es nur 12 Prozent.

