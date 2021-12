Dynatrace erhält AWS-Migrations- und Modernisierungs-Kompetenz

Status belegt: Dynatrace vereinfacht Komplexität der Cloud und macht die digitale Transformation schneller, intelligenter und effizienter

München, 03. Dezember 2021 – Dynatrace, die „Software Intelligence Company“, hat den Amazon Web Services (AWS) Migration and Modernization Competency Status für AWS-Partner erreicht. Mit diesem Status wird die technische Kompetenz und der nachweisbare Erfolg von Dynatrace bei der Umsetzung von Automatisierungs- und Intelligenzprojekten in den weltweit größten Unternehmen bestätigt. Dadurch werden Anwendungen und Migrationsprozesse modernisiert, vereinfacht und beschleunigt.

„Die digitale Transformation hat für uns höchste Priorität. Sowohl Dynatrace als auch AWS sind dabei geschäftsentscheidend und ermöglichen es uns unsere Ziele zu erreichen“, sagt Chris Deane, Senior Engineering Manager, Cloud Infrastructure Digital Engineering bei BT. „Da wir unsere Cloud-nativen Anwendungen weiter skalieren, nimmt die Komplexität schnell zu. Die tiefgehende Observability der Dynatrace Plattform sowie die Intelligenz und Automatisierung, die sie mit sich bringt, vereinfachen unsere Multi-Cloud-Umgebung. Wir können so außerdem unser umfangreiches Angebot an digitalen Services proaktiv verwalten. Das entlastet unsere Teams enorm. Sie fokussieren sich so auf die Weiterentwicklung digitaler Innovationen mit höherer Qualität und größerer Effizienz.“

Enge Kooperation mit AWS

Der neue Kompetenzstatus zeichnet Dynatrace als AWS-Partner aus, der seine Kunden mit tiefem Fachwissen bei der Cloud- und Anwendungstransformation unterstützt und ihre Performance, Agilität und Ausfallsicherheit in großem Maßstab verbessert. Dies ist ein weiterer Beweis für die Expertise von Dynatrace im Bereich Cloud-native Observability sowie für die umfassende Zusammenarbeit mit AWS.

Weitere AWS-Kompetenzen, darunter die kürzlich verliehene AWS Machine Learning Competency in angewandter künstlicher Intelligenz sowie die AWS Government Competency zeichnen Dynatrace als einzigen Observability-Anbieter im AWS-Partner-Ökosystem aus, der alle drei Kompetenzstufen erreicht hat.

Umfassende Unterstützung für alle über 100 AWS-Services, einschließlich der neuesten Serverless- und Container-Management-Services. Diese bieten Kunden präzise Einblicke in ihre AWS- und Multi-Cloud-Umgebungen und treiben somit eine schnellere Cloud-Einführung und effektivere Modernisierung voran.

„Die Kunden wollen Migrations- und Modernisierungslösungen, um den maximalen Nutzen aus ihrer AWS-Cloud-Journey zu ziehen. Dynatrace ist für uns ausschlaggebend, um diesen Bedarf zu decken“, sagt Bill Platt, General Manager, AWS Migration Services. „Die Dynatrace Plattform bietet End-to-End-Observability und KI-gestützte Einblicke für moderne Cloud-Umgebungen. Damit können Kunden die Modernisierungs- und Migrationsjourney für jede Anwendung in ihrem Portfolio simultan abwickeln und dabei gleichzeitig schnellere, intelligentere und sicherere Innovationen hervorbringen.“

„Wir haben die Dynatrace Plattform entwickelt, um die Innovationsexperten der weltweit größten Unternehmen zu unterstützen ihre Cloud-Komplexität zu reduzieren und die digitale Transformation zu beschleunigen, indem sie ihre Anwendungen modernisieren“, sagt Mike Maciag, Chief Marketing Officer bei Dynatrace. „Wir sind stolz darauf, mit AWS zusammenzuarbeiten, um dies in großem Umfang voranzutreiben. Jedes Unternehmen kommt bei seinem Weg der digitalen Transformation irgendwann an einen Punkt, an dem alte Ansätze nicht mehr skaliert werden können und die Komplexität überhandnimmt. Wir haben die Dynatrace Plattform mit Blick auf genau diese Herausforderung entwickelt sowie KI und Automatisierung in ihren Kern integriert. Dadurch können Unternehmen diese Hürde überwinden und ihre Clouds schnell, effizient und vertrauensvoll optimieren.“

Dynatrace

Dynatrace liefert Software-Intelligenz, um die Komplexität der Cloud zu vereinfachen und die digitale Transformation zu beschleunigen. Mit automatischer und intelligenter hochskalierbarer Observability liefert unsere All-in-One-Plattform präzise Antworten über die Performance und Sicherheit von Anwendungen, die zugrunde liegende Infrastruktur und die Erfahrung aller User. Dadurch können Unternehmen Innovationen schneller vorantreiben, effizienter zusammenarbeiten und mit deutlich weniger Aufwand Mehrwert generieren. Aus diesem Grund vertrauen viele der weltweit größten Unternehmen Dynatrace® bei der Modernisierung und Automatisierung des Cloud-Betriebs, der schnelleren Veröffentlichung besserer Software und der Bereitstellung konkurrenzloser digitaler Erfahrungen.

