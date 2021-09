Dynatrace übernimmt SpectX und beschleunigt die Integration von Observability und Sicherheit

Einbettung der SpectX-Technologie in die branchenführende Software Intelligence Plattform von Dynatrace

München, 16. September 2021 – Das Software-Intelligence-Unternehmen Dynatrace hat die Übernahme des High-Speed-Parsing- und Query-Analytics-Unternehmens SpectX abgeschlossen und bettet künftig die SpectX-Technologie in die eigene Software-Intelligence-Plattform mit ein. Durch die Übernahme wird die Konvergenz von Observability und Sicherheit für moderne hybride Multi-Cloud-Umgebungen beschleunigt. Denn diese Umgebungen unterliegen kontinuierlichen Veränderungen und enthalten eine exponentiell wachsende Menge an Observability- und Securitydaten, die im Kontext und in Echtzeit analysiert werden müssen. Nur so werden autonome Operationen ermöglicht. Durch die Übernahme von SpectX baut Dynatrace seine Software-Intelligence-Plattform in den Bereichen Observability und Analyse der Anwendungssicherheit noch weiter aus.

“Kern unserer Dynatrace-Kultur sind marktführende Innovationen. Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, dies zu beschleunigen und außergewöhnliche Talente einzubeziehen, die uns bei der Skalierung unterstützen”, sagt Bernd Greifeneder, Gründer und CTO von Dynatrace. “Mit SpectX erfüllen wir beide Ziele. Einerseits fügt sich die fortschrittliche Analyselösung von SpectX nahtlos in unsere Produkt-Roadmap ein. Andererseits hilft uns das hochqualifizierte und talentierte SpectX-Team weltweit führende Unternehmen bei der Beschleunigung digitaler Innovationen zu unterstützen. Letztendlich sind wir durch diese Akquisition unseren Mitbewerbern in Bezug auf Differenzierung und Generierung von Mehrwerten noch weiter voraus.”

Verarbeitung zunehmender Datenmengen sicher bewältigen

Im Jahr 2021 werden laut Hochrechnungen von Statista 79 Zettabyte Datenvolumen – also 79 Billionen Gigabytes – erzeugt. Eine doppelt so große Datenmenge wie noch vor zwei Jahren. Das Datenwachstum wird sich den Prognosen zufolge in diesem Tempo weiter fortsetzen. Um diese Datenmengen in Echtzeit zu analysieren und die Performance und Sicherheit von Clouds und den darauf laufenden Anwendungen zu gewährleisten, ist die Kombination aus schnellen, KI-gestützten Analysen und fortschrittlicher Automatisierung eine absolute Notwendigkeit – insbesondere für die weltweit größten, führenden Unternehmen.

“Wir freuen uns Dynatrace zu unterstützen und den Kunden unsere leistungsstarke Parsing- und Query-Analytics-Technologie zur Verfügung zu stellen”, sagt Renee Trisberg, Mitbegründer, CEO und CTO von SpectX. “Die Kombination unserer Kräfte mit den erstklassigen Cloud Observability-, AIOps- und Anwendungssicherheits-Funktionen von Dynatrace bietet uns die Möglichkeit, die digitale Transformation weltweit schneller und mit größerer Wirkung zu beeinflussen, als wir es alleine könnten. Das ist wirklich spannend.”

Weitere Informationen finden Sie im Dynatrace-Blog.

Dynatrace

Dynatrace liefert Software-Intelligenz, um die Komplexität der Cloud zu vereinfachen und die digitale Transformation zu beschleunigen. Mit automatischer und intelligenter hochskalierbarer Observability liefert unsere All-in-One-Plattform präzise Antworten über die Performance und Sicherheit von Anwendungen, die zugrunde liegende Infrastruktur und die Erfahrung aller User. Dadurch können Unternehmen Innovationen schneller vorantreiben, effizienter zusammenarbeiten und mit deutlich weniger Aufwand Mehrwert generieren. Aus diesem Grund vertrauen viele der weltweit größten Unternehmen Dynatrace® bei der Modernisierung und Automatisierung des Cloud-Betriebs, der schnelleren Veröffentlichung besserer Software und der Bereitstellung konkurrenzloser digitaler Erfahrungen.

