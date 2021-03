E-Biken in den Dolomiten mit Weltmeister Mike Kluge

Mountainbiken in Südtirol und einem dreifachen Weltmeister Geheimtipps entlocken. Das gibt es kommenden Sommer gleich zwei Mal: vom 12. bis 19. Juni und vom 4. bis 11. September.

Der dreifache Weltmeister und Mountainbike-Gesamtweltcupsieger Mike Kluge leitet diesen Sommer in den Dolomiten, direkt vor den Toren Bozens, zwei E-Mountainbike-Wochen der Extraklasse. Vom 12. bis 19. Juni und vom 4. bis 11. September warten unvergessliche Erlebnisse mit dem E-Mountainbike auf die Teilnehmer. Anfänger und Fortgeschrittene kommen auf den Touren rund um Rosengarten und Latemar gleichermaßen auf ihre Kosten. Zudem verrät Mike Kluge in entspannter Atmosphäre wertvolle Tipps, die die Sicherheit auf dem E-Mountainbike deutlich erhöhen.

Aus seiner Karriere als Weltklassesportler weiß Kluge genau, dass ein gut eingestelltes Rad sowie eine saubere Fahrtechnik elementar für ein unbeschwertes Bike-Erlebnis sind. “Einsteiger und Ambitioniert können schon durch kleine Tricks große Fortschritte machen”, sagt Kluge. Während der beiden Wochen in Südtirol will Kluge aber auch die Themen E-Mountainbiken und Genießen zusammenbringen. “Auf die Teilnehmer wartet ein abwechslungsreiches Programm voller Überraschungen und voller kulinarischer Momente, die den Urlaub in Südtirol so besonders machen”, verspricht Kluge.

Die beiden Wochen finden im Ganischgerhof statt, der als Vier-Sterne-Plus-Hotel im Eggental -nur 15 Autominuten von Bozen entfernt – vor dem beeindruckenden Panorama der Dolomiten liegt. Das Revier dort ist mit einfachen Forstwegen als auch anspruchsvollen Singletrails ideal für alle E-Mountainbiker. Zu den Top-Touren gehört hier die Latemarumrundung, die auf verschiedenen Varianten sowohl für Anfänger als auch für Ambitionierte ein unvergesslichen Erlebnis mitten in den Bergen ist, die Reinhold Messner als die schönsten der Welt bezeichnet.

Vor allem Einsteiger werden gerade hier das Plus an Sicherheit erfahren, die die modernen E-Mountainbikes mit breiten, profilierten Reifen sowie viel Federweg bieten. Wer nicht mit dem eigenen Fahrrad anreist, hat über den Veranstalter die Möglichkeit, sich ein aktuelles Top-E-Mountainbike auszuleihen.

Mehr Informationen unter: www.ganischger.com/mikekluge

Der Ganischgerhof ist ein komfortables Vier-Sterne-Plus-Hotel und liegt nur 15 Autominuten von Bozen entfernt vor der malerischen Dolomitenkulisse von Rosengarten und Latemar. Hier finden Aktive und Genießer im Sommer und im Winter allen erdenklichen Komfort sowie alle Möglichkeiten, die Berge zu erleben.

