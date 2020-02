E-Commerce Experte Andreas Oerter wird Beiratsmitglied bei ERP-Spezialist xalution

Mehr Fokus auf Fashion, Sport und Diversifikationsstrategien

Die Nürnberger xalution group GmbH ( www.xalution.com), ein führender Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im ERP-Umfeld, holt einen weiteren Handelsexperten an Bord: Andreas Oerter verstärkt ab sofort das Managementteam um die Gründer und Geschäftsführer Tobias Endl, Tomá Palyza und Eike Fischer.

Oerter gilt als Spezialist für E-Commerce sowie Diversifikationsstrategien im Groß- und Einzelhandel mit großer Expertise im Fashion- und Textilumfeld sowie langjähriger internationaler Erfahrung. So war er in verschiedenen Senior Management Positionen bei namhaften Unternehmen wie Kaufhof, Metro Group Buying, Adler Modemärkte, Drogeriemarkt Müller, Metro Cash & Carry und Mediamarkt-Saturn tätig.

Xalution Geschäftsführer Tobias Endl verspricht sich von der Zusammenarbeit gleichermaßen wichtige Impulse für eine noch passgenauere Beratung bestehender Kunden wie für den Ausbau des xalution Neukundengeschäfts im ERP-Umfeld.

„Wir sind derzeit einer der größten Microsoft ERP-Partner in Europa mit dem Fokus auf die Mode- und Sportbranche“ so Endl. „Hier kennen wir Markt und Anwenderbedürfnisse zwar schon sehr gut – aber mit Andreas Oerter wollen wir diese Kompetenz in den nächsten Monaten gezielt weiter ausbauen und unsere Branchenspezialisierung auf ein neues Level heben“.

Oerter ergänzt seit Januar 2020 den xalution-Beirat und wird hier eng mit Beiratsvorsitzendem Wolfgang Lux zusammenarbeiten, der seinerseits 2019 für das Business Development innerhalb der xalution group verpflichtet worden war.

Die xalution group GmbH ist ein Zusammenschluss von hochqualifizierten Spezialisten im ERP-Umfeld (Enterprise Resource Planning). Die Mitarbeiter unserer Vertretungen in Deutschland, Tschechien, Polen, Slowakei und der Schweiz beraten namhafte Unternehmen aus dem Groß- und Einzelhandel mit Fokus Sport- und Modebranche. Kernpunkt der Beratung sind die Optimierung von Unternehmensprozessen, der optimale Einsatz von Unternehmenssoftware sowie Digitalisierungsprojekte. Als Microsoft Gold Certified ERP-Partner bieten wir unseren Kunden unter anderem die gesamte leistungsfähige Microsoft-Produktpalette sowie dazugehörige Services an. Von der Unterstützung bereits eingeführter Softwarelösungen im laufenden Betrieb sowie deren Erweiterungen bis hin zur Abwicklung kompletter Projekte inklusive kundenspezifischer Softwareanpassungen.

