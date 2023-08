e-Schwalbe Vertriebsgesellschaft mbH holt Robert Klein als CBDO an Bord

eSchwalbe – Die Evolution eines Klassikers

Berlin, 24. August 2023 – e-Schwalbe Vertriebsgesellschaft mbH, freut sich, die Ernennung von Robert Klein zum neuen Chief Business Development Officer (CBDO) bekannt zu geben. In dieser Rolle wird Klein maßgeblich für den Aufbau des B2B-Händlernetzes für den elektrischen Roller „eSchwalbe“ verantwortlich sein.

Robert Klein, ein renommierter Experte in der Automobilindustrie, bringt wertvolle Erfahrungen und ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und Möglichkeiten der Elektromobilität mit. Sein beruflicher Werdegang begann im Vertragshandel für die Marke BMW in München, wo er nach seiner Ausbildung als Verkäufer tätig war. Anschließend stieg er bei Renault in München vom Verkäufer bis zur Betriebsleitung auf.

Nach seiner Rolle als Prokurist bei der H.I.T. Unternehmensberatung GmbH und als Vorstand der entos AG, hat Klein in den letzten zwei Jahrzehnten als Coach, Trainer und Berater in Deutschland und Österreich gearbeitet. Dabei betreute er unter anderem große Automobilmarken wie Renault, Dacia und Nissan, aber auch Versicherungen und Reiseanbieter, darunter Alte Leipziger, Die Züricher und Lufthansa City Center.

Robert Klein hat sich einen Ruf für seine Kompetenz in den Bereichen Vertriebspsychologie, Produktentwicklung, Marktstrategie und Personalentwicklung erarbeitet. Seine Expertise im Bereich der Digitalisierung und Restrukturierung von Händlerbetrieben wird für die Ausweitung des Händlernetzes von e-Schwalbe von unschätzbarem Wert sein. Klein verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Branche und besitzt die Vision, die eSchwalbe erfolgreich auf dem expandierenden Markt der Roller-Elektromobilität zu positionieren.

„Wir freuen uns sehr, Robert Klein in unserem Team willkommen zu heißen“, sagt Dirk Steeger, geschäftsführender Gesellschafter der e-Schwalbe Vertriebsgesellschaft mbH. „Seine beeindruckende Laufbahn und sein breites Wissen in den Bereichen Vertrieb, Business Development und Elektromobilität machen ihn zur idealen Besetzung für die Entwicklung unseres Händlernetzwerks im aufstrebenden europäischen Markt für elektrische Roller.“

Über e-Schwalbe Vertriebsgesellschaft mbH

Die e-Schwalbe Vertriebsgesellschaft mbH ist als spezialisierter Handelsexperte im Bereich Elektroroller auf den europaweiten Aufbau und die Betreuung eines B2B-Vertriebsnetzes für die eSchwalbe ausgerichtet. Mit einem klaren Engagement für nachhaltige und innovative Mobilitätslösungen stellt die Gesellschaft interessierten Handelspartnern praxiserprobte Konzepte und Vertriebslösungen zur sofortigen Implementierung bereit. Das Team der e-Schwalbe Vertriebsgesellschaft mbH verfügt über umfangreiche Expertise und Erfahrung in marktrelevanten Disziplinen des Mobilitätsbereichs sowie eine tiefgreifende Leidenschaft für den europäischen Elektromobilitätsmarkt.

