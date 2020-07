E-Scooters fahren in Ulm und Neu-Ulm

Umweltfreundliche Alternative für kurze Strecken

Ulm, 27. Juli 2020 – ZEUS Scooters hat heute den Verleih für Elektroroller in Ulm und Neu-Ulm gestartet. Damit ist das irische Start-up der erste Anbieter von E-Scootern in den beiden Städten. Die dreirädrigen elektrischen Tretroller sind ein komfortables, umweltfreundliches Fortbewegungsmittel für Jung und Alt.

“Wir leisten einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Verkehrswende. In Ulm und Neu-Ulm ist der öffentliche Nahverkehr sehr gut aufgestellt. Diesen ergänzen wir ab sofort mit unseren Elektrorollern”, erläutert Damian Young, Gründer und Geschäftsführer von ZEUS Scooters. Die E-Roller seien eine echte Alterative für alle Menschen, die sich sicher, klimafreundlich und schnell fortbewegen wollten. Sie entlasteten den Straßenverkehr und reduzierten somit den CO2-Ausstoss. Vor allem für kurze Strecken bis zu fünf Kilometer schätzten die Nutzer die neue Mobilität.

“E-Roller erweitern unser innerstädtisches Mobilitätsangebot sinnvoll und nachhaltig. Angesichts der Größe der Innenstädte von Ulm und Neu-Ulm passen sie gut in unser Mobilitätsportfolio. Ich freue mich auch darüber, dass ZEUS unsere “Spielregeln” für ein gemeinsames Miteinander akzeptiert hat”, erklärt Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch.

Neu-Ulms 2. Bürgermeister Johannes Stingl fügt hinzu: “E-Scooter können den Verkehr in den Straßen der beiden Städte entlasten. Für kurze Strecken macht es durchaus Sinn, das Auto stehen zu lassen und auf dieses alternative Verkehrsmittel umzusteigen. Das verringert die Parkraumproblematik und schont darüber hinaus auch die Umwelt.”

Das Besondere an den ZEUS Scootern: Sie sind weltweit die einzigen mit drei statt zwei Rädern. “Daraus resultieren drei Vorteile: Zum einen sind sie sehr robust. Zum anderen bieten sie einen höheren Fahrkomfort und sind sicherer als herkömmliche Roller”, erklärt Young. Ein weiterer Vorteil: Dank des dritten Rades und eines Ständers kippen diese nicht um und lassen sich gut und sicher abstellen.

App herunterladen, registrieren, losfahren

Um einen ZEUS Scooter zu mieten, müssen sich die Nutzer die ZEUS App herunterladen und sich offiziell registrieren. Danach können sie einfach den nächsten Roller lokalisieren, den QR-Code scannen und los geht es. Die Grundgebühr beträgt ein Euro, jede genutzte Minute kostet 19 Cent. Die Scooter eignen sich für Jung und Alt und sind bis zu 20 km/h schnell. Am Ende einer Tour lassen sie sich bequem abstellen – auch hier leistet die App Unterstützung: Sie zeigt genau die Bereiche an, in denen die Roller geparkt werden dürfen. Nun muss die Fahrt nur noch in der App beendet werden und der E-Scooter steht für den nächsten Kunden bereit.

Nachhaltig und kooperativ

“Wir möchten uns in das gesellschaftliche Leben der beiden Städte einbringen und zu einem besseren Leben beitragen”, so ZEUS-Gründer Young. Aus diesem Grund arbeitet der Anbieter auch mit dem Neu-Ulmer Fahrradhändler “Zweirad Schmid”e” zusammen, der die Wartung und den Service für alle ZEUS Scooter in den beiden Städten übernimmt.

Darüber hinaus startet ZEUS Scooters ein “Give Back”-Programm für Ulm und Neu-Ulm. Der E-Scooter-Anbieter spendet einen Anteil des lokalen Umsatzes an gemeinnützige Projekte der beiden Städte. Über die App können die Nutzer bald abstimmen, welche Projekte mit der Spende bedacht werden.

ZEUS Scooters wurde in Dublin, Irland, von Damian Young gegründet. ZEUS Scooters sind die stabilsten Sharing-Elektroroller der Welt und bieten Stadtbewohnern, Pendlern, Studenten und Touristen eine großartige Alternative zum Autofahren und zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Der dreirädrige Roller ist eine Weltneuheit und wird sich zu einer der attraktivsten Transportoptionen auf dem Markt der städtischen Mikromobilität entwickeln.

Bildquelle: @ZEUSSCOOTER