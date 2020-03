E WIE EINFACH als einer der besten Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet

– Auszeichnung mit zwei Great Place to Work® Qualitätssiegeln

– E WIE EINFACH ist einer der besten Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen und einer der besten Arbeitgeber des kleinen Mittelstands in Deutschland im Jahr 2020

(Köln) E WIE EINFACH wurde gleich mehrfach als einer der attraktivsten Arbeitgeber in NRW beziehungsweise Deutschland im Jahr 2020 ausgezeichnet. Beim Great Place to Work® Wettbewerb erhielt der digitale Stromanbieter nicht nur eine Auszeichnung in der Kategorie “Beste Arbeitgeber in NRW 2020”, sondern gehörte auch zu den Siegern in der Kategorie “Beste Arbeitgeber kleiner Mittelstand 2020”. Beide Auszeichnungen stehen für besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen Arbeitskultur sowie guter und attraktiver Arbeitsbedingungen – und die Ergebnisse sprechen für sich: 98 Prozent der Beschäftigten stimmen der Aussage zu, dass E WIE EINFACH ein guter Arbeitgeber ist. Mit diesem Wert liegt der Energieanbieter deutlich über dem durchschnittlichen Marktbenchmark (82 Prozent) von Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. Darüber hinaus geben 97 Prozent der Angestellten an, sich als neuer Mitarbeiter bei E WIE EINFACH willkommen zu fühlen und 95 Prozent finden, dass ein guter Teamgeist bzw. ein “Familiengefühl” im Unternehmen herrscht.

Bewertung durch Mitarbeiter-Befragung und Kultur Audit

Bewertungsgrundlage war eine anonyme Befragung der E WIE EINFACH-Mitarbeiter zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, Vergütung, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Gesundheitsförderung sowie Work-Life-Balance. Darüber hinaus wurde das Management zu förderlichen Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit im Unternehmen befragt.

“Die Auszeichnung steht für ein glaubwürdiges Management, das fair und respektvoll mit den Beschäftigten zusammenarbeitet, für eine hohe Identifikation der Mitarbeitenden und für einen starken Teamgeist im Unternehmen”, sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place to Work® Deutschland.

Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH, erklärt: “Wir sind sehr stolz auf diese beiden Qualitätssiegel – sie spiegeln alle Werte wider, die wir tagtäglich mit unserer Unternehmenskultur verfolgen. Gleichzeitig sehen wir die Auszeichnungen als Ansporn, weiterhin immer unser Bestes zu geben – für unsere Mitarbeiter genauso wie für unsere Kunden.”

E WIE EINFACH ist die digitale Strommarke für die mobile Generation, die Individualität und Digitalisierung lebt. Im Fokus stehen deshalb bei E WIE EINFACH personalisierte Strom- und Gastarife, die mit Wunschprämien kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz und mehrfach prämiertem Service. Details zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter und YouTube.

Kontakt

E WIE EINFACH GmbH

Bettina Donges

Salierring 47-53

50677 Köln

0221-17737-308

presse@e-wie-einfach.de

https://www.e-wie-einfach.de