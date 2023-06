E WIE EINFACH als „Winner“ beim German Brand Award 2023 ausgezeichnet

– Auszeichnung in der Kategorie „Excellent Brands – Logistics and Infrastructure“

– German Brand Award zeichnet erfolgreiche Markenführung in Deutschland aus

Köln. Der grüne Energieanbieter E WIE EINFACH ist für seine erfolgreiche Markenführung beim German Brand Award 2023 als „Excellent Brand“ in der Kategorie „Logistics and Infrastructure“ als „Winner“ ausgezeichnet worden. In der Disziplin „Excellent Brands“ werden die besten Produkt- und Unternehmensmarken einer Branche prämiert.

Als digitaler Challenger versorgt E WIE EINFACH seine Kundinnen und Kunden nicht nur mit individuellen Tarifangeboten, einer innovativen App, umfassenden Online-Services und 100 Prozent grüner Energie, sondern arbeitet auch mit spannenden Partnern zusammen und entdeckt ganz neue Branchen für sich. „Die Auszeichnung beim German Brand Award 2023 bestärkt uns in unserer Strategie, eigene Wege zu gehen – sei es bei Kooperationen mit aufregenden Marken wie Netflix oder bei innovativen Projekten wie unserem eigenen E-Sports-Team. Wir wollen Energie für unsere Zielgruppe erlebbar machen.“, sagt Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH.

Der German Brand Award ist einer der wichtigsten deutschen Markenpreise. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher. Ausgerichtet wird der Wettbewerb durch das German Brand Institute. Die Jury setzt sich zusammen aus unabhängigen, interdisziplinären Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen.

E WIE EINFACH

E WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, in unserem Newsroom, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

Kontakt

E WIE EINFACH GmbH

Bettina Donges

Salierring 47-53

50677 Köln

0221-17737-308

0221-17737-210



http://www.e-wie-einfach.de