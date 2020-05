E WIE EINFACH eine der beliebtesten Marken 2020

– E WIE EINFACH zum wiederholten Mal Deutschlands Kundenliebling

– Auszeichnung in “Gold”

(Köln) Zum fünften Mal in Folge erhält der digitale Stromanbieter E WIE EINFACH die Auszeichnung “Kundenliebling im Alltag” im Deutschland Test von Focus Money. Im Ranking der Energieversorger erlangt das Kölner Unternehmen “Gold” und zählt damit zu den beliebtesten Marken 2020.

In einer der größten Studien zur Markenstärke aus Verbrauchersicht wurden Kundenstimmen zu 20.000 Marken aus 292 Branchen in sozialen Medien wie Webseiten, Blogs und Foren analysiert. Von Relevanz waren Aussagen zu den Kategorien Preis, Service, Qualität und Ansehen – Letzteres setzt sich aus der Gesamttonalität, den verwendeten Emojis sowie den gesetzten Likes zusammen. Innerhalb des Untersuchungszeitraums vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 wurden in dem sogenannten Social Listening 39 Millionen Nennungen, 1,4 Millionen Emojis und rund 56 Millionen Likes festgehalten und bewertet.

“Für uns ist es eine Ehre, zu den beliebtesten Brands Deutschlands zu zählen. Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr “Gold” bekommen haben – es beweist, dass sich unsere Arbeit auszahlt und es uns täglich gelingt, E WIE EINFACH als starke Marke weiterzuentwickeln.”, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH.

E WIE EINFACH ist die digitale Strommarke für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst personalisierte Strom- und Gastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

