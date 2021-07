E WIE EINFACH erhält Auszeichnung: “Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit”

– Ergebnis einer Studie von DEUTSCHLAND TEST und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung

– Analyse umfasst die Themenfelder ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit

(Köln) Der digitale Stromanbieter E WIE EINFACH zählt zu Deutschlands Besten in Sachen Nachhaltigkeits-Image und erhält die Auszeichnung “Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit.” Das ist das Ergebnis einer Studie von DEUTSCHLAND TEST und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF).

Welche Unternehmen und Marken agieren aus Sicht der Verbraucher:innen besonders nachhaltig? Mit Blick auf diese Frage untersuchte die oben genannte Studie die Online-Reputation von rund 24.000 Unternehmen. Nachhaltigkeit bezieht sich hierbei nicht nur auf ökologische Faktoren, sondern auch auf ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Zwischen März 2020 und Februar 2021 wurden im Rahmen einer Social-Listening-Analyse insgesamt gut 41 Millionen Nennungen aus über 438 Millionen Online-Quellen ausgewertet. Das Quellenset umfasste unter anderem zehntausende Online-Nachrichten und mehrere Millionen Social-Media-Adressen.

“Nachhaltigkeit spielt für uns eine sehr wichtige Rolle. Deshalb freut es uns umso mehr, dass wir in diesem Bereich so gut abschneiden”, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH. “Als Energieanbieter tragen wir eine besondere Verantwortung und sehen das Siegel als Antrieb, uns in diesem Bereich auf allen Ebenen weiterhin stark zu engagieren.”

E WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

