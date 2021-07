E WIE EINFACH für “Deutschlands beste App” in der Kategorie Energieversorger ausgezeichnet

– Untersuchung des F.A.Z.-Instituts und des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF)

(Köln) Ob Einkaufen, Lernen oder Fernsehen, vieles ist heutzutage über Smartphone-Apps möglich. Doch aufgrund der immensen Auswahl fällt es immer schwerer zu entscheiden, bei welchen Apps sich der Download überhaupt lohnt. Vor diesem Hintergrund analysierte die Studie “Deutschlands beste Apps” des F.A.Z.-Instituts sowie des IMWF rund 2.000 reichweitenstarke Apps, die in deutschen Stores verfügbar sind. Die E WIE EINFACH-App wurde in der Kategorie Energieversorger als “Deutschlands beste App” ausgezeichnet. Im Vordergrund standen dabei Fragestellungen wie zum Beispiel “Haben die Nutzer die App liebgewonnen?”, “Wird die App häufig technisch verbessert?” oder “Hat die App eine gute Reputation aufgebaut?”.

“Zu den besten Apps Deutschlands zu gehören ist eine tolle Auszeichnung. Es zeigt, dass unsere App genau das bietet, was unsere Kund:innen sich von uns wünschen und was sie benötigen, um mit uns in Kontakt zu bleiben”, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH.

E WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung.

